Женщина погибла при ударе беспилотника по многоэтажке в Энергодаре

Tекст: Вера Басилая

Трагедия произошла на проспекте Строителей в Энергодаре, где два беспилотных аппарата атаковали квартиры мирных граждан, передает ТАСС. Глава муниципалитета Максим Пухов сообщил, что в результате пожара погибла женщина 1952 года рождения.

«Ночью были зафиксированы удары БПЛА по территории 30-й пожарно-спасательной части», – написал чиновник. Он уточнил, что при атаке на спасательное ведомство никто не пострадал.

Мэр Энергодара назвал произошедшее откровенным террором. По его словам, украинские войска нанесли целенаправленный удар по мирным людям, старикам и городу, в котором проживают их семьи.

В конце июля при атаках украинских войск на Энергодар пострадали четыре человека.

В середине месяца беспилотники атаковали супермаркет Энергодаре и городскую библиотеку.

Днем ранее в результате целенаправленного удара дрона по гражданскому автомобилю в Энергодаре погибли три мирных жителя.