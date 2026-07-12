Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?8 комментариев
Балицкий сообщил о гибели трех человек в Энергодаре при атаке дрона
В Энергодаре беспилотник Вооруженных сил Украины нанес целенаправленный удар по гражданскому автомобилю, в результате чего жертвами атаки стали три человека.
Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в Энергодаре, из-за чего погибли три мирных жителя, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», – сообщил Балицкий в своем канале на платформе «Макс».
По словам главы региона, другие вражеские дроны продолжали кружить в районе происшествия. Это не позволило оперативно оказать помощь пострадавшим. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Запорожской области привели к гибели трех человек.
Месяцем ранее в результате удара ВСУ по автомобилю на трассе между Новониколаевкой и Трудовым погибли водитель и пассажир.
В конце мая украинский беспилотник нанес смертельный удар по машине местного жителя в самом Энергодаре.