Балицкий сообщил о гибели трех человек в Энергодаре при атаке дрона

Tекст: Денис Тельманов

Украинский беспилотник атаковал гражданскую машину в Энергодаре, из-за чего погибли три мирных жителя, передает РИА «Новости». Информацию об инциденте подтвердил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«В результате циничной атаки киевских террористов на Энергодар погибли три мирных жителя. FPV-дрон целенаправленно атаковал гражданский автомобиль», – сообщил Балицкий в своем канале на платформе «Макс».

По словам главы региона, другие вражеские дроны продолжали кружить в районе происшествия. Это не позволило оперативно оказать помощь пострадавшим. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре Запорожской области привели к гибели трех человек.

Месяцем ранее в результате удара ВСУ по автомобилю на трассе между Новониколаевкой и Трудовым погибли водитель и пассажир.

В конце мая украинский беспилотник нанес смертельный удар по машине местного жителя в самом Энергодаре.