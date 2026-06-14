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Удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР
Подразделения российских войск точным ударом дрона «Герань» ликвидировали украинский штаб операторов БПЛА в районе населенного пункта Новогришино в ДНР, сообщили в Минобороны.
Уничтоженная цель располагалась на территории Донецкой народной республики, возле Новогришино, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
На кадрах объективного контроля четко зафиксирован момент попадания по объекту противника. После прилета беспилотника на вражеской позиции произошли мощные взрывы и начался сильный пожар.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года российские военные беспилотником «Герань-2» поразили пункт управления бригады РЭБ в Сумской области. В сентябре расчеты дронов-камикадзе уничтожили командный пункт украинской армии под Харьковом.