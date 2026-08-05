Разгонный блок ракеты SpaceX упал на Луну

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Би-би-си, столкновение космического объекта с лунной поверхностью ожидалось около 8.35 по московскому времени в среду. Официального подтверждения инцидента пока нет, так как ни один спутник не находился в удобной позиции для фиксации контакта. Отследить подобные события с Земли без специального оборудования крайне сложно, передает ТАСС.

Ученые рассчитывают подтвердить факт падения позже, сравнив снимки поверхности до и после предполагаемого удара. По прогнозам НАСА, на месте падения должен образоваться кратер диаметром 18 метров и глубиной 3,6 метра. Скорость объекта в момент удара оценивалась в 8,7 тыс. километров в час.

Американское космическое ведомство подчеркивает, что событие не угрожает Земле. Его научная ценность состоит в возможности дополнительного изучения лунного грунта. В агентстве отметили: «Солнечная активность и гравитация стали причиной падения объекта на естественный спутник Земли». Луна регулярно подвергается ударам метеоров, сопоставимых по энергии с этим инцидентом, примерно каждые шесть дней.

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 вывела на лунную орбиту посадочный модуль Blue Ghost 1 в прошлом году. Позже астрономы-любители вычислили вероятность ее падения на Луну. Сейчас на лунной поверхности находится около трех тысяч объектов искусственного происхождения общей массой 190 тонн, первым из которых стала советская станция «Луна-2» в 1959 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года американский посадочный модуль Blue Ghost совершил успешную посадку на лунную поверхность.

В мае этого года космическое агентство США заключило многомиллионные контракты на строительство инфраструктуры на спутнике Земли.

Историк космонавтики Александр Железняков назвал технически реализуемыми планы компании SpaceX по первой беспилотной посадке корабля на Луну в 2027 году.