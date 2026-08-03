Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.44 комментария
Операторы БПЛА «Севера» уничтожили свыше 60 терминалов Starlink за июль
В Харьковской области российские расчеты беспилотных систем за прошлый месяц ликвидировали свыше 60 спутниковых антенн и станций связи Starlink украинской армии, сообщил командир с позывным Луч.
Бойцы 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» успешно поразили более 60 терминалов Starlink в Харьковской области, сказал собеседник РИА «Новости».
«Антенны и спутниковые станции Starlink были обнаружены как в дневное время суток, так в ночной период ночью за счет демаскировки и излучаемой тепловой сигнатуры», – добавил он.
Координаты объектов передавала воздушная разведка. Огневые удары наносились артиллерией и ударными дронами с осколочно-фугасными зарядами. Уничтожение станций связи нарушает управление подразделениями ВСУ и их взаимодействие с командованием, а также помогает выявлять скопления личного состава противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, разведчики российской группировки «Север» научились вычислять местонахождение украинских военных по станциям Starlink.
За первую половину мая подразделения беспилотных систем уничтожили более 55 терминалов связи Starlink в Харьковской области.
До этого расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской армии вывели из строя свыше 20 антенн.