Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
Саудовский принц отговорил Трампа от военного удара по Ирану
AP: Саудовская Аравия предостерегла Вашингтон от масштабного удара по Ирану
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд убедил Дональда Трампа отказаться от масштабных боевых действий против Тегерана ради стабильности мировой экономики.
Вашингтон решил отменить запланированный мощный удар по Исламской республике после телефонного разговора американского президента с наследным принцем Саудовской Аравии, передает Associated Press.
Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предупредил американского лидера о негативных последствиях эскалации конфликта для мировой экономики и энергетических рынков.
В ходе беседы наследный принц отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар готовы к возможным ответным действиям Тегерана, однако подчеркнул слабую защищенность Кувейта. По его мнению, дальнейшее обострение ситуации может усугубить положение на нефтяных рынках.
Один из источников агентства назвал диалог политиков «откровенным и конструктивным». Эта беседа повлияла на решение Трампа возобновить переговоры о прекращении огня. Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа.
Трамп также сообщил в соцсети Truth Social, что отменил атаку по просьбе Ирана и ряда ближневосточных государств. Стороны уже наметили контуры будущего соглашения, которое должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение иранской ядерной угрозы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался от военных ударов по Ирану ради быстрого заключения сделки.
Американский лидер анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном в понедельник.
Ранее, в мае, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд попросил главу Белого дома отложить запланированную атаку на Исламскую республику.