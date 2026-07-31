«Совет мира» подтвердил согласие ХАМАС на план разоружения в секторе Газа

Tекст: Вера Басилая

По данным «Совета мира», ХАМАС официально принял на себя обязательства по осуществлению плана по отказу от всего своего оружия, после чего Израиль должен покинуть сектора Газа, передает «Интерфакс».

Член переговорной делегации Гази Хамад подчеркнул, что договоренности будут аннулированы в случае невыполнения израильской стороной своих обязательств. Процессом разоружения будет руководить специальный национальный комитет, при этом движение продолжит защищать права палестинского народа.

Американские власти ожидают от Израиля соблюдения плана из 20 пунктов по восстановлению региона. Высокопоставленный представитель США отметил, что президент Дональд Трамп испытает сильное разочарование при срыве сделки. В Вашингтоне рассчитывают выступить честным посредником, так как палестинская сторона уже пошла на уступки.

По данным портала Axios, соглашение стало результатом долгих усилий Катара, Турции и Египта. Ключевую роль сыграл глава египетской разведки Хасан Рашад. Примечательно, что Иран пытался отговорить союзников от сделки, однако реализация плана должна начаться уже в ближайшие недели.

Ранее президент США объявил о достижении масштабного соглашения по разоружению группировок в секторе Газа.

Накануне палестинские фракции во главе с ХАМАС согласились с предложенными условиями урегулирования конфликта.

В начале года американский лидер сообщил о создании «Совет мира» для демилитаризации анклава.