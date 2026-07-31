31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.0 комментариев
Новейший танкер «Валентин Рыков» вошел в состав Балтийского флота
Минобороны: В Балтийске подняли флаг на малом морском танкере «Валентин Рыков»
В Балтийске торжественно подняли флаг на новейшем малом морском танкере «Валентин Рыков», судно принято в состав Балтийского флота, сообщили в Министерстве обороны.
Торжественная церемония поднятия флага на новейшем судне проекта 03182 состоялась в Балтийске, сообщает Минобороны. Танкер полностью готов к выполнению любых поставленных задач.
Корабль получил свое имя в честь первопроходца советского атомного подводного флота Валентина Павловича Рыкова. Он командовал атомной подводной лодкой К-52, которая впервые совершила исторический поход под паковыми льдами Арктики.
Ранее президент России Владимир Путин поставил Балтийскому флоту задачу по защите Калининградской области.
В апреле текущего года состав ВМФ в Балтийске пополнил новейший морской тральщик «Полярный».
В прошлом году малый ракетный корабль «Ставрополь» вошел в состав Балтийского флота.