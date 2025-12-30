В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
В РПЦ сообщили о гибели в ДНР протоиерея Василия Кийко
Священник Донецкой епархии протоиерей Василий Кийко трагически погиб во время выполнения пастырского долга на территории Красноармейского района ДНР, где был настоятелем Покровского храма села Гришино.
«В результате боевых действий 29 декабря 2025 года, на 62-м году жизни, трагически погиб протоиерей Василий Кийко, настоятель Покровского храма села Гришино Красноармейского района Донецкой Народной Республики», – сообщили на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).
Прихожане храма смогли забрать тело священника с места гибели, однако из-за чрезвычайных обстоятельств чин погребения будет совершен заочно. Донецкая епархия призвала духовенство и мирян вознести молитвы об упокоении его души и выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Василий Кийко родился 1 января 1964 года в Днепропетровской области, с 1997 года занимал должность настоятеля Покровского храма. В 1999 году его возвели в сан протоиерея. До этого он получил среднее образование, служил в Советской армии и исполнял церковные послушания в нескольких приходах Донбасса.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили присвоить звание Героя России погибшему на херсонском направлении священнику и отцу 11 детей Сергию Вайде. При атаке дронов ВСУ в ДНР погиб священник с супругой и семья прихожан с ребенком.