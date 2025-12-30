В РПЦ сообщили о гибели в ДНР протоиерея Василия Кийко

Tекст: Катерина Туманова

«В результате боевых действий 29 декабря 2025 года, на 62-м году жизни, трагически погиб протоиерей Василий Кийко, настоятель Покровского храма села Гришино Красноармейского района Донецкой Народной Республики», – сообщили на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

Прихожане храма смогли забрать тело священника с места гибели, однако из-за чрезвычайных обстоятельств чин погребения будет совершен заочно. Донецкая епархия призвала духовенство и мирян вознести молитвы об упокоении его души и выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Василий Кийко родился 1 января 1964 года в Днепропетровской области, с 1997 года занимал должность настоятеля Покровского храма. В 1999 году его возвели в сан протоиерея. До этого он получил среднее образование, служил в Советской армии и исполнял церковные послушания в нескольких приходах Донбасса.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложили присвоить звание Героя России погибшему на херсонском направлении священнику и отцу 11 детей Сергию Вайде. При атаке дронов ВСУ в ДНР погиб священник с супругой и семья прихожан с ребенком.