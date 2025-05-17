Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
В Госдуме предложили присвоить звание Героя России отцу Сергию Вайде
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой о присвоении звания Героя России погибшему на херсонском направлении священнику и отцу 11 детей Сергию Вайде.
С предложением о присвоении звания Героя России выступил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, передает РИА «Новости». Иерей Сергий Вайда погиб на херсонском направлении 7 мая, спасая раненого бойца, ранее сообщали СМИ. Священник был отцом одиннадцати детей.
Миронов отметил, что отец Сергий добровольно ушел на фронт с первых дней спецоперации и погиб как патриот и христианин. «Убежден, что отец Сергей заслуживает быть награжденным звездой Героя России», – заявил депутат.
Политик добавил, что Вайда ушел из жизни в пасхальные дни, символизирующие победу сил света над смертью, и подчеркнул значимость его подвига для семьи и страны.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посмертно наградил погибшего в зоне спецоперации на Украине протоиерея Михаила Васильева орденом Русской православной церкви Славы и Чести I степени.