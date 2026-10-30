Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Лантратова: Люди смогут эвакуироваться из Алешек с домашними животными
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что для жителей города Алешки в Херсонской области, желающих эвакуироваться с домашними животными, подготовили отдельный автобус.
«Люди говорили, что хотят взять с собой домашних питомцев. Этот момент мы тоже обсуждали, предусмотрели, поэтому будет организован отдельный автобус <…> для людей, которые хотят вывезти с собой своих домашних питомцев», – заявила Лантратова.
Омбудсмен добавила, что для лежачих людей организовали специальные автобусы примерно на 30 мест. Дополнительно подготовлено девять машин скорой помощи, передает ТАСС.
Жители смогут покинуть город до 14:00 пятницы, при этом безопасность будет полностью обеспечена.
Режим тишины на херсонском направлении действует с 27 октября. Ранее Москва и Киев при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о прекращении огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения по безопасному коридору. Из проживавших там ранее 20 тыс. человек в городе остаются чуть более 1 тыс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации гуманитарной миссии.
Российский омбудсмен сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.
Лантратова заявила о прибытии в Херсонскую область более 50 иностранных журналистов для освещения гуманитарной акции.