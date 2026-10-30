Лантратова: Люди смогут эвакуироваться из Алешек с домашними животными

Tекст: Вера Басилая

«Люди говорили, что хотят взять с собой домашних питомцев. Этот момент мы тоже обсуждали, предусмотрели, поэтому будет организован отдельный автобус <…> для людей, которые хотят вывезти с собой своих домашних питомцев», – заявила Лантратова.

Омбудсмен добавила, что для лежачих людей организовали специальные автобусы примерно на 30 мест. Дополнительно подготовлено девять машин скорой помощи, передает ТАСС.

Жители смогут покинуть город до 14:00 пятницы, при этом безопасность будет полностью обеспечена.

Режим тишины на херсонском направлении действует с 27 октября. Ранее Москва и Киев при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о прекращении огня в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения по безопасному коридору. Из проживавших там ранее 20 тыс. человек в городе остаются чуть более 1 тыс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправились в Алешки для координации гуманитарной миссии.

Российский омбудсмен сообщила о гибели сапера и еще одного человека в ходе разминирования путей.

Лантратова заявила о прибытии в Херсонскую область более 50 иностранных журналистов для освещения гуманитарной акции.