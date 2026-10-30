Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы
АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA (RU)
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы и ее государственных облигаций на уровне AAA (RU) со «стабильным» прогнозом.
Столичный кредитный рейтинг сформирован на основе оценки множества факторов, включая высокий экономический потенциал, минимальную долговую нагрузку и операционную эффективность бюджета, передает ТАСС со ссылкой на департамент финансов Москвы.
Эксперты отметили, что город занимает первое место в стране по объему валового регионального продукта. Доходная база бюджета высоко диверсифицирована, безработица находится на стабильно низком уровне, а социальная и инженерная инфраструктура высоко развита.
С начала 2026 года государственный долг столицы сократился на 5%. Город сохраняет низкую долговую нагрузку, незначительные процентные расходы и ежегодный положительный баланс текущих операций, что обеспечивает достаточное количество средств для покрытия трат.
В 2025 году почти 98% доходов столичного бюджета составили налоговые и неналоговые поступления. Аналитики также подтвердили максимальную оценку бюджетного профиля и наивысший рейтинг облигаций 74-го выпуска со сроком погашения в мае 2028 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средние доходы жителей столицы достигли отметки в 219 тыс. рублей.
Также управление ФНС по городу выявило 64 тыс. неработающих москвичей с теневыми доходами.
Кроме того, президент Владимир Путин заявил о значительных затратах финансовых ресурсов Москвы.