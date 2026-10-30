Агентство АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы

АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Москвы на уровне AAA (RU)

Tекст: Дмитрий Зубарев

Столичный кредитный рейтинг сформирован на основе оценки множества факторов, включая высокий экономический потенциал, минимальную долговую нагрузку и операционную эффективность бюджета, передает ТАСС со ссылкой на департамент финансов Москвы.

Эксперты отметили, что город занимает первое место в стране по объему валового регионального продукта. Доходная база бюджета высоко диверсифицирована, безработица находится на стабильно низком уровне, а социальная и инженерная инфраструктура высоко развита.

С начала 2026 года государственный долг столицы сократился на 5%. Город сохраняет низкую долговую нагрузку, незначительные процентные расходы и ежегодный положительный баланс текущих операций, что обеспечивает достаточное количество средств для покрытия трат.

В 2025 году почти 98% доходов столичного бюджета составили налоговые и неналоговые поступления. Аналитики также подтвердили максимальную оценку бюджетного профиля и наивысший рейтинг облигаций 74-го выпуска со сроком погашения в мае 2028 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее средние доходы жителей столицы достигли отметки в 219 тыс. рублей.

Также управление ФНС по городу выявило 64 тыс. неработающих москвичей с теневыми доходами.

Кроме того, президент Владимир Путин заявил о значительных затратах финансовых ресурсов Москвы.