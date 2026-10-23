Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.3 комментария
Число уничтоженных на подлете к Москве с ночи беспилотников увеличилось до 19
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три украинских беспилотника, летевших к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены еще три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в своем канале в Max.
Таким образом, общее количество уничтоженных с ночи беспилотных летательных аппаратов достигло 19.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 15 летевших на столицу беспилотников.
До этого Собянин сообщил о более чем 155 дронах, направлявшихся в сторону Московского региона в ночь на пятницу.
В четверг Собянин проинформировал о двух пострадавших в районе Вороново в результате атаки беспилотника.