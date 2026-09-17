Мошенники выманили у юноши в Москве более 35 млн рублей

Мошенники выманили у 18-летнего жителя Москвы более 35 млн рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Столичные аферисты похитили у юноши свыше 35 млн рублей родительских сбережений. В полицию обратилась москвичка с заявлением об обмане ее сына, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУВД МВД по Москве.

Злоумышленники позвонили молодому человеку под видом сотрудников различных ведомств и сообщили о фиктивной доверенности, якобы оформленной от его имени на неизвестного гражданина.

«Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности аферисты уговорили его сложить в рюкзак имевшиеся в квартире сбережения родителей в рублях и долларах США, после чего отдать их на Косинской улице незнакомке», – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Общий ущерб составил 35,3 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемую в подмосковном Жуковском. Ею оказалась 20-летняя девушка, которая выступила в роли курьера. По данным следствия, она забрала наличные, перевела средства в криптовалюту и отправила своим кураторам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантка заключена под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа супруга московского предпринимателя отдала аферистам более 75 млн рублей из-за выдуманной доверенности.

Днем ранее столичный системный аналитик лишилась аналогичной суммы под предлогом спасения сбережений.

А в июле телефонные мошенники похитили 75 млн рублей у 18-летнего жителя Подмосковья.