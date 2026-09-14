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Собянин заявил о высоком спросе на московскую продукцию в регионах
Собянин: Московская продукция пользуется высоким спросом в регионах
Член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о высокой востребованности столичной высокотехнологичной продукции в большинстве регионов России для нужд образования, здравоохранения и транспорта.
Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и других, рассказал Собянин, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Помощь в масштабировании производства и выводе новой продукции на рынок предприятиям оказывает город – например, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства», – отметил градоначальник.
В качестве примера он привел компанию «Световые технологии ЭСКО», выпускающую светотехнику для уличного и внутреннего освещения. Также востребованы гибкие полимерные теплоизолированные трубы «Группы Полимертепло», которые используются энергетическими компаниями Дальнего Востока и арктической зоны в условиях вечной мерзлоты.
Кроме того, продукция завода «Смарт Системз» в виде смарт-карт и RFID-брелоков закупается более чем 50 регионами. Предприятие «Спецкабель» поставляет кабельно-проводниковую продукцию для металлургии и энергетики, в том числе на электростанции Приморья и Красноярского края.
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