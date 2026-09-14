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Писатель Чекунов напомнил о писающем на символ Японии мальчике в музее в США
Писатель и литературный критик Чекунов указал на двойные стандарты Японии в отношении ее государственных символов. По его словам, Токио требует изменить памятник в Хабаровске из-за изображения хризантемы, но при этом не предъявляет никаких претензии к эмблеме на самолете в американском музее, где американский мальчик справляет нужду на японский символ.
Чекунов напомнил, что памятник в Хабаровске советскому солдату, который крушит пограничный знак с японским императорским символом, вызвал резкое негодование Токио. «Они даже набрались наглости лопотать о том, что мы должны или демонтировать памятник, или отредактировать его, чтобы Япония не ущемлялась», – написал писатель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он обратил внимание на избирательную реакцию Токио на использование императорского символа. Он пояснил, что в американском штате Нью-Мексико находится музей War Eagles Air, где выставлен истребитель. У него на хвосте распожена эмблема, на которой американский мальчик писает на символ японской государственности – хризантемовый герб. «Но это другое для японцев, разумеется. Это не иначе как божья роса», – полагает Чекунов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала Россию демонтировать памятник в Хабаровске.
Российская сторона ответила отказом на просьбу японских дипломатов убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла претензии Токио.