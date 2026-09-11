Bloomberg: Трамп сближает Индию и Китай торговой войной

Bloomberg: Пошлины Трампа подтолкнули Моди и Си Цзиньпина к потеплению отношений

Tекст: Елизавета Шишкова

Отношения между двумя странами обострились после кровопролитных столкновений на границе в Ладакхе в 2020 году, когда погибли военные с обеих сторон, пишет Bloomberg. Индия тогда приостановила выдачу туристических виз китайцам, запретила оборудование Huawei и заблокировала приложение TikTok, а позже отклонила заявки автопроизводителей BYD и Great Wall Motor на инвестиции в размере одного млрд долларов каждая.

Несмотря на политические трения, экономические связи между странами продолжают укрепляться. В 2025 году Китай стал вторым по величине торговым партнером Индии, немного уступив США: объем взаимной торговли составил 144,6 млрд долларов, из которых 125 млрд долларов пришлись на китайский экспорт.

Индия сильно зависит от Китая в поставках электроники, фармацевтических компонентов и редкоземельных магнитов, необходимых для развития электромобилей и возобновляемой энергетики. В 2025 году Пекин ввел экспортный контроль на редкоземельные металлы, что дало ему дополнительный рычаг влияния на индийскую промышленность.

Китай, в свою очередь, видит в растущем среднем классе Индии перспективный рынок сбыта: в 2025 году в стране было продано около 152 млн смартфонов, а автомобильный рынок Индии достиг 4,5 млн проданных машин. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом против обоих государств, подтолкнули Пекин и Дели к сближению.

В 2025 году премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за семь лет посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что новая встреча лидеров состоится 12-13 сентября на саммите БРИКС – это будет первый визит Си Цзиньпина в Индию с 2019 года. Стороны также восстановили прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва и ослабили ряд торговых ограничений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Индии и Китая на полях встречи БРИКС в Нью-Дели заявили о постепенном выходе двусторонних связей из кризиса после столкновений 2020 года.

Диалог между Пекином и Дели возобновился после письма Си Цзиньпина индийскому президенту Драупади Мурму, обеспокоенного возможными американо-индийскими сделками.

Эксперты The New York Times считают, что Си Цзиньпин и Нарендра Моди на саммите БРИКС в Нью-Дели столкнутся в борьбе за влияние на развивающийся мир.