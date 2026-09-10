Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.3 комментария
Песков обвинил Латвию в копировании заокеанских методов торговых войн
Планы Латвии ввести огромные пошлины на российское зерно связаны с влиянием заокеанских методов ведения торговых войн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Торговые войны продолжаются, они, видимо, «вдохновлены», скажем так, заокеанскими методами работами с таможенными пошлинами», – отметил Песков, передает ТАСС.
Таким образом он отреагировал на планы Риги по ужесточению торговых ограничений в отношении российской сельскохозяйственной продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.
Ранее руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.
До этого латвийский премьер объявил о планах разорвать торговые связи с Москвой.