Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Румынские нефтяники начали готовиться к бессрочной забастовке
Нефтяники румынского Oil Terminal объявили о начале бессрочной забастовки
Лидер профсоюза крупнейшего нефтяного терминала в Румынии Oil Terminal Николае Андроне пригрозил полной остановкой работы узла из-за отказа властей индексировать зарплаты сотрудникам на 6,5%.
Персонал крупнейшего нефтяного терминала в Румынии Oil Terminal провел двухчасовую предупредительную акцию протеста. Сотрудники требуют компенсировать падение покупательной способности в стране, которая за последние два года снизилась как минимум на 20%, передает РИА «Новости».
«Сегодня мы провели предупредительную забастовку, наше недовольство связано с тем, что нам не удалось добиться индексации заработной платы на 6,5%. Если к четвергу, 17 сентября, ничего не изменится, в четверг, начиная с 7 утра, мы начнем всеобщую забастовку», – заявил Андроне.
Он добавил, что переговоры с румынским правительством ведутся с февраля, однако внятного ответа власти так и не дали.
Генеральный директор предприятия Сорин Чутуряну сообщил о понимании требований коллектива. При этом руководитель выступил против радикальных мер, напомнив о стратегической важности терминала для логистических цепочек страны.
Ранее Европейская комиссия отклонила румынский законопроект о снижении заработных плат бюджетникам. До этого Румыния лишилась сотен миллионов евро от ЕС из-за провала реформ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский нефтеперерабатывающий завод «Петромидия» обеспечивает дизельным топливом весь соседний регион.