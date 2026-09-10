Румынские нефтяники начали готовиться к бессрочной забастовке

Нефтяники румынского Oil Terminal объявили о начале бессрочной забастовки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Персонал крупнейшего нефтяного терминала в Румынии Oil Terminal провел двухчасовую предупредительную акцию протеста. Сотрудники требуют компенсировать падение покупательной способности в стране, которая за последние два года снизилась как минимум на 20%, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы провели предупредительную забастовку, наше недовольство связано с тем, что нам не удалось добиться индексации заработной платы на 6,5%. Если к четвергу, 17 сентября, ничего не изменится, в четверг, начиная с 7 утра, мы начнем всеобщую забастовку», – заявил Андроне.

Он добавил, что переговоры с румынским правительством ведутся с февраля, однако внятного ответа власти так и не дали.

Генеральный директор предприятия Сорин Чутуряну сообщил о понимании требований коллектива. При этом руководитель выступил против радикальных мер, напомнив о стратегической важности терминала для логистических цепочек страны.

Ранее Европейская комиссия отклонила румынский законопроект о снижении заработных плат бюджетникам. До этого Румыния лишилась сотен миллионов евро от ЕС из-за провала реформ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский нефтеперерабатывающий завод «Петромидия» обеспечивает дизельным топливом весь соседний регион.