Прокуратура Парижа выявила 26 жертв Эпштейна

Прокурор Парижа Бекко: Франция установила 26 жертв Эпштейна

Tекст: Валерия Городецкая

Расследование было начато для выявления любых потенциальных посредников Джеффри Эпштейна, который был уличен в преступлениях сексуального характера, передает РИА «Новости».

«После возобновления предварительного расследования в феврале… мы на настоящий момент насчитали 26 жертв», – сказала прокурор в эфире радиостанции France Inter. До этого 13 из них не фигурировали ни в одном деле, связанном с финансистом, добавила Бекко.

По ее словам, прокуратура ищет не только жертв Эпштейна во Франции, но и тех, кто мог пострадать от рук французов в других странах.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

В мае прокурор Парижа Лор Бекко сообщила о выявлении новых преступлений американского финансиста.

В июле прокуратура Польши запросила у Франции материалы расследования в отношении соратника миллиардера Жан-Люка Брунеля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела Джеффри Эпштейна до конца.