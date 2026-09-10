Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Прокуратура Парижа выявила 26 жертв Эпштейна
Прокурор Парижа Бекко: Франция установила 26 жертв Эпштейна
Французские следователи установили личности 26 пострадавших от действий скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна после возобновления расследования, сообщила прокурор Парижа Лор Бекко.
Расследование было начато для выявления любых потенциальных посредников Джеффри Эпштейна, который был уличен в преступлениях сексуального характера, передает РИА «Новости».
«После возобновления предварительного расследования в феврале… мы на настоящий момент насчитали 26 жертв», – сказала прокурор в эфире радиостанции France Inter. До этого 13 из них не фигурировали ни в одном деле, связанном с финансистом, добавила Бекко.
По ее словам, прокуратура ищет не только жертв Эпштейна во Франции, но и тех, кто мог пострадать от рук французов в других странах.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В мае прокурор Парижа Лор Бекко сообщила о выявлении новых преступлений американского финансиста.
В июле прокуратура Польши запросила у Франции материалы расследования в отношении соратника миллиардера Жан-Люка Брунеля.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал довести расследование дела Джеффри Эпштейна до конца.