Алиханов анонсировал визит премьер-министра Индии Моди в Москву

Алиханов: Премьер Индии Моди посетит Россию до конца года

Tекст: Денис Тельманов

Ожидается, что глава индийского правительства прибудет в российскую столицу до конца текущего года, передает РИА «Новости». «До конца года ожидается визит господина Моди в Москву», – заявил глава Минпромторга.

Алиханов отметил, что доверительные отношения между Россией и Индией во многом строятся на конструктивном диалоге лидеров двух государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Индию.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы развивать двусторонние отношения.

В конце августа лидеры двух стран провели переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке.