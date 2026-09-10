Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Алиханов анонсировал визит премьер-министра Индии Моди в Москву
Алиханов: Премьер Индии Моди посетит Россию до конца года
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить российскую столицу для продолжения конструктивного двустороннего диалога, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов во время выступления на форуме «Иннопром. Индия».
Ожидается, что глава индийского правительства прибудет в российскую столицу до конца текущего года, передает РИА «Новости». «До конца года ожидается визит господина Моди в Москву», – заявил глава Минпромторга.
Алиханов отметил, что доверительные отношения между Россией и Индией во многом строятся на конструктивном диалоге лидеров двух государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин совершил государственный визит в Индию.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы развивать двусторонние отношения.
В конце августа лидеры двух стран провели переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке.