Колесник: Украина втягивает Британию в прямой военный конфликт с Россией

Депутат Госдумы Колесник: Украина пытается втянуть Британию в прямой военный конфликт с Россией

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Проведение террористических операций, что называется, под чужим флагом – прием не новый. Чаще всего он нужен для того, чтобы спровоцировать конфликт или столкнуть страны между собой. В данном случае речь может идти о попытке вовлечь как можно больше государств в прямое противостояние с Россией», – предположил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

Собеседник напомнил: ключевые западные «партнеры» Киева начинают задерживать или сокращать финансирование. «Владимир Зеленский попрошайничал даже на похоронах короля Норвегии Харальда V. Поведение Банковой вызывает все больше недовольства в Европе. На этом фоне Украина могла пойти на радикальные меры – попытаться совершить теракт против британского посла в Москве и обвинить в этом Россию», – допустил депутат.

В итоге по замыслу Киева, Британия оказалась бы втянута в противостояние напрямую, а не только финансированием и поставками оружия, предположил спикер. «Методы и схемы Банковой становятся все более изощренными», – подчеркнул парламентарий.

«В связи с этим перед российской контрразведкой стоит важнейшая задача – активно выявлять и пресекать подобные операции. Это позволит снизить риски прямого вовлечения стран Запада в конфликт. Впрочем, наши спецслужбы уже сегодня работают на опережение, просчитывая возможные шаги оппонентов», – уверен Колесник.

«Вторая цель подобных провокаций Киева – как можно дольше продлить конфликт в нынешнем формате. Зеленский лично заинтересован в этом. Деэскалация означала бы проведением выборов и конец его политической карьеры. Кроме того, Украине стало бы труднее получать внешнее финансирование и приписывать себе статус «главного защитника демократии» на восточном фланге НАТО», – детализировал депутат.

В целом, по его словам, Киев в своем террористическом угаре становится опасен даже для тех партнеров, которые его финансируют. «Запад вырастил монстра», – акцентировал Колесник. Впрочем, уточнил он, британские власти также отличаются цинизмом – они могли осознанно подставить своего посла под украинскую провокацию.

Как было на самом деле, покажет расследование. И в этом смысле стоит понимать, что между Москвой и Лондоном даже в нынешней ситуации остаются каналы связи для обмена наиболее важной информацией.

«Если провокация была исключительно украинским проектом, то ее пресечение могло стать результатом обращения российской стороны к британским коллегам и соответствующей реакции Лондона. Россия не заинтересована в ухудшении отношений с Британией, и еще раз это доказала», – резюмировал парламентарий.

Ранее ФСБ пресекла планировавшиеся Украиной теракты против посла и дипломатов Британии в Москве. Силовики задержали 45-летнего россиянина, который был сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства. Он оказался агентом СБУ. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, говорится в сообщении российской спецслужбы.

По данным ФСБ, россиянин следовал заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко (псевдоним «Апостол Дмитрий»). В интересах СБУ мужчина собирал данные о сотрудниках диппредставительства: информацию об адресах проживания, используемых автотранспортных средствах, встречах и поездках, о системе обеспечения безопасности диппредставительства и проводимых в нем мероприятиях.

Украинские спецслужбы планировали использовать эти сведения для подготовки диверсии против главы британской дипмиссии и других дипломатов с последующим обвинением российской стороны в их совершении. Таким образом Украина намеревалась втянуть Британию в непосредственный вооруженный конфликт с Россией, получить дополнительные вооружения и военную технику, а также усилить санкционное давление на Россию.

«Несмотря на то, что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими гамбитами, в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Британии в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот», – говорится в сообщении ФСБ.

В январе российская контрразведка выявила агента британских спецслужб, отправленного в Москву под прикрытием статуса сотрудника посольства. Речь шла о Гарете Сэмюэле Дэвисе. Его лишили аккредитации и обязали покинуть Россию. Напомним, Британия занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.