Черноморский флот за неделю уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Средствами ПВО за неделю сбиты 49 управляемых авиабомб, 19 снарядов американской РСЗО HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6093 беспилотника, говорится в канале Max Минобороны.

Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 227 730 беспилотников, 670 ЗРК, 30 817 танков и других бронемашин, 1776 боевых машин РСЗО, 36 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 023 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Отметим, что ВС России за неделю нанесли массированный и 17 групповых ударов по объектам ВСУ.

Ранее Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.