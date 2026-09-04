В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Черноморский флот за неделю уничтожил 14 безэкипажных катеров ВСУ
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря за прошедшую неделю уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
Средствами ПВО за неделю сбиты 49 управляемых авиабомб, 19 снарядов американской РСЗО HIMARS, восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 6093 беспилотника, говорится в канале Max Минобороны.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 227 730 беспилотников, 670 ЗРК, 30 817 танков и других бронемашин, 1776 боевых машин РСЗО, 36 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 71 023 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Отметим, что ВС России за неделю нанесли массированный и 17 групповых ударов по объектам ВСУ.
Ранее Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВМС Украины.