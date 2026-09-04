Еврокомиссия ответила на слова Трампа о возврате потраченных на Киев денег

Еврокомиссия: США не требовали вернуть потраченные на Украину деньги

Tекст: Мария Иванова

Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА «Новости».

«Насколько мне известно, мы не получали формального заявления в связи с этим комментарием в соцсети», – подчеркнул представитель европейского ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что американская сторона потребует от Европы возместить сотни миллиардов долларов. Эти средства были выделены администрацией бывшего главы государства Джо Байдена на военную поддержку Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал заставить европейские страны компенсировать затраты на военную помощь Киеву.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал над лидерами Евросоюза из-за этих финансовых требований.

Месяцем ранее американский лидер назвал поставки оружия на Украину главной причиной дефицита боеприпасов в самих Соединенных Штатах.



