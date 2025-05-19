Times сообщила об игре Зеленского в бункере в настольный теннис в начале СВО

Tекст: Антон Антонов

Зеленский находился в подземном бункере вместе с несколькими доверенными лицами, пишет Times.

«Они выпускали пар, играя в настольный теннис», – приводит РБК сообщение издания.

В материале отмечается, что Зеленский проявлял себя как «превосходный» игрок. При этом указывается, что « баскетбол, который он любил в юности, он играл гораздо хуже».

Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко считает, что в настоящее время Зеленскому помогают «освежиться» зарубежные поездки.

По данным Times, только в 2025 году украинский президент совершил 22 визита в 18 стран, а с начала президентства в 2019 году – 134 поездки. В 2024 году число зарубежных визитов достигало 48.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни спецоперации на Украине Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

Бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что в феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон для продолжения управления страной.