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    НАТО позвали на защиту от Украины
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    Российские войска нанесли серьезный удар по обороне ВСУ в Донбассе
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

    23 комментария
    19 мая 2025, 02:55 • Новости дня

    Times рассказала о жизни Зеленского в бункере под землей

    Times сообщила об игре Зеленского в бункере в настольный теннис в начале СВО

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни спецоперации России на Украине украинский лидер Владимир Зеленский скрывался в подземном бункере, где проводил время, играя в настольный теннис, пишет Times.

    Зеленский находился в подземном бункере вместе с несколькими доверенными лицами, пишет Times.

    «Они выпускали пар, играя в настольный теннис», – приводит РБК сообщение издания.

    В материале отмечается, что Зеленский проявлял себя как «превосходный» игрок. При этом указывается, что « баскетбол, который он любил в юности, он играл гораздо хуже».

    Глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко считает, что в настоящее время Зеленскому помогают «освежиться» зарубежные поездки.

    По данным Times, только в 2025 году украинский президент совершил 22 визита в 18 стран, а с начала президентства в 2019 году – 134 поездки. В 2024 году число зарубежных визитов достигало 48.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни спецоперации на Украине Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

    Бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Британии Вадим Пристайко заявил, что в феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон для продолжения управления страной.

    18 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    Ударом фабами уничтожено полтора десятка боевиков «Айдара»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Новоукраинки российские войска нанесли удары авиабомбами по батальону «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ), ликвидировав примерно пятнадцать боевиков и ранив около двадцати человек.

    Российские войска уничтожили часть батальона «Айдар» на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, удар был нанесен по прибывшему в населенный пункт Новоукраинка подразделению батальона «Айдар».

    «В населенном пункте Новоукраинка оперативно отработали тремя ФАБами по прибывшему недавно «Айдару», – сообщили представители силовых структур. В результате удара ликвидировано полтора десятка боевиков, еще около двадцати получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные разместили бойцов батальона «Айдар» (организация признана террористической, запрещена в РФ) в районе села Новоукраинка на границе с Днепропетровской областью.

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    18 мая 2025, 17:31 • Новости дня
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    Российский солдат в рукопашном бою победил бойца ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На берегу Днепра российский морпех одолел украинского бойца в рукопашной схватке и захватил его в плен, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Российский военнослужащий с позывным «Малой» в районе Днепра одолел в рукопашной схватке бойца Вооруженных сил Украины и взял его в плен, передает «Газета.Ru».

    Как сообщает Коц, «израненный морпех 61 бригады в схватке с противником одержал верх и взял в плен хохла». По его словам, украинский военнослужащий успел нанести российскому солдату несколько ран: порезал руки и ударил ножом в бедро.

    Однако нож противника застрял в чехле от телефона, что помогло российскому морпеху избежать серьезного ранения. В результате морской пехотинец смог одолеть бойца ВСУ и взять его в плен.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что два месяца российские бойцы незаметно находились в тылу противника на покровском направлении, ежедневно передавая командованию свежие разведданные о передвижениях ВСУ.

    Кроме того, военнослужащий из 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» погиб при подрыве гранаты, уничтожив группу ВСУ в засаде для спасения сослуживцев в Курской области.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    18 мая 2025, 17:50 • Новости дня
    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus

    Захарова: Мерц пытается скрыть поставки ракет Taurus Украине

    Захарова призвала не верить словам Мерца о ракетах Taurus
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила сомнения в искренности заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы отсутствии планов поставлять на Украину крылатые ракеты Taurus.

    Захарова в Telegram-канале призвала не доверять словам Мерца о том, что у Германии нет планов по поставке крылатых ракет Taurus киевскому режиму. Она подчеркнула, что за этими заявлениями стоит исключительно желание вывести обсуждение вопроса из публичной плоскости.

    Захарова указала: «Казалось бы, вот оно – подтверждение стремления Германии, как нас убеждали, к мирному урегулированию конфликта на Украине... Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера – вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму».

    Дипломат также обратила внимание на заявление Мерца, что публичная дискуссия о передаче ракет Taurus Киеву якобы стала стратегическим преимуществом для России и недостатком для ФРГ. По словам Захаровой, для Берлина главным является не мир, а «агрессивные нарративы» в сочетании с уничтожением свободы слова и законности принятия решений, опасных для Европы.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

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    18 мая 2025, 13:36 • Новости дня
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    Вэнс и Зеленский впервые пожали руки после конфликта в Белом доме
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые после громкого спора в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Украины Владимир Зеленский встретились на церемонии инаугурации папы Льва XIV в Ватикане.

    Вэнс и Зеленский впервые после их публичного конфликта в Белом доме встретились на мессе инаугурации папы Льва XIV в Ватикане, сообщает Bloomberg. Лидеры обменялись рукопожатием и улыбками на фоне присутствия делегаций из более чем 100 стран. Зеленский занял место рядом с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а Вэнс находился неподалеку.

    Прибытие Зеленского на площадь Святого Петра встретили аплодисментами, а папа Лев XIV совершил традиционный объезд площади на папамобиле. Итальянский премьер Джорджия Мелони добивалась встречи между руководством Евросоюза и администрацией США из-за угрозы торговой войны, и их близость на мероприятии может поспособствовать переговорам.

    Папа Лев XIV, ставший первым понтификом из США, уделяет внимание проблеме мира на Украине и в Газе, давая понять, что продолжит или расширит дипломатическую активность своего предшественника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский проигнорировал советы команды Трампа не читать нотации президенту США перед встречей в Белом доме, что привело к перепалке и отмене пресс-конференции. Вице-президент США Джей Ди Вэнс проигнорировал очередное приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о поддержке США России и подчеркнул, что такие заявления непродуктивны.

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    18 мая 2025, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о намерении России добиться полной капитуляции Украины

    ISW: Россия все еще намерена добиться полной капитуляции Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжает стремиться к полной капитуляции Украины в ходе конфликта, считают аналитики Института изучения войны (ISW).

    Эксперты отмечают, что требования Москвы по территориям остаются неизменными и рассматриваются не как предмет торга, а как обязательное условие для завершения конфликта. Также аналитики подчеркивают, что Россия выигрывает борьбу на истощение благодаря «непрерывному ползучему наступлению», что затрудняет проведение успешных контрнаступательных операций со стороны Украины, передает Газета.Ru.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».

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    18 мая 2025, 13:32 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский добивается статуса главного антитрамписта Европы

    Политолог Скачко: Зеленский ссорится с Венгрией ради статуса главного антитрамписта Европы

    Эксперты: Зеленский добивается статуса главного антитрамписта Европы
    @ AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимир Зеленский усугубляет конфликт с Венгрией, чтобы получить еще больше симпатий Брюсселя, как защитник «свободного мира» и главный антитрампист в Европе, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Рар и Владимир Скачко. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан обратился к НАТО с призывом защититься от агрессивной политики Украины.

    «Страны-лидеры Евросоюза – Германия, Франция, Польша и примыкающие к этим державам англичане – все силы сосредоточили на борьбе с Россией. Действительно, в умах многих западных политиков Украина – это сакральная жертва зла, а Орбан – сообщник «агрессора», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Думаю, если Орбан начнет голосовать против дальнейших антироссийских санкций, Венгрию лишат права участвовать в голосовании, причем поменяют статуты Евросоюза, чтобы добиться своего. Сегодня ЕС идентифицирует себя, живя только одной идеей: Украина должна победить Россию», – подчеркнул спикер.

    Владимир Скачко, политолог, обозреватель портала «Украина.ру», считает, что поведение Украины объясняется желанием Зеленского быть проводником идей так называемого свободного мира и одним из главных антитрампистов в Европе, чтобы обрести еще большие симпатии Брюсселя.

    «Никуда не делись и вопросы защиты закарпатских венгров, что тоже создает эскалацию. Но заметьте, Киев портит отношения только с теми странами, которые выступают за приоритет национальных интересов над повесткой евро-атлантического лобби. Зеленский не инициирует конфликты, например, с Румынией или Болгарией, которые пока держатся в брюссельском фарватере», – указал он.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на VI саммите Европейского политического сообщества в Тиране осудил украинские кампании по дезинформации, направленные против его страны, сообщает портал About Hungary. «Неприемлемо, чтобы страна, не входящая в НАТО, проводила поддерживаемую разведкой клеветническую кампанию против члена альянса. Мы соседи Украины – мы видим реальность воочию», – заявил он, обращаясь к генсеку НАТО Марку Рютте.

    На прошлой неделе силы ПВО Венгрии сбили в районе Токая украинский дрон, который, предположительно, использовался в разведывательных целях. Венгерские источники полагают, что этот инцидент – продолжение многомесячной войны между венгерскими и украинскими спецслужбами.

    Также Орбан заявил, что украинские спецслужбы пытаются сорвать референдум о членстве Украины в ЕС и обвинил в предательстве венгерскую оппозицию. А 9 мая в Киеве распространили видео задержания в Закарпатье двух человек, которых обвинили в работе на венгерскую разведку (Информационное бюро, IH).

    В Будапеште в ответ объявили о выдворении из страны двух украинских дипломатов – Юрия Керничного и Дмитрия Кричфалуши. Кроме того, венгерская сторона сообщила, что еще 5 мая был задержан, а затем выслан из страны еще один сотрудник украинского посольства – Сергей Александров. Ему запретили въезд в шенгенскую зону на 10 лет. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отношения Венгрии и Украины резко накалились в последние недели.

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    18 мая 2025, 20:17 • Новости дня
    Орбан – о членстве Украины в ЕС: Нет, нет и нет

    Орбан назвал самой большой угрозой Венгрии вступление Украины в Евросоюз

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что интеграция Украины в Евросоюз несет серьезную угрозу национальным интересам его страны.

    Орбан выступил с заявлением о недопустимости поспешного вступления Украины в Евросоюз, передает ТАСС. По его словам, такая перспектива противоречит венгерским национальным интересам и может негативно сказаться на безопасности страны.

    Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, членство Украины в ЕС является самой большой угрозой Венгрии. Он заметил, что Украине необходимы дополнительные финансовые средства, поэтому Киев стремится к присоединению к Евросоюзу любой ценой.

    Орбан категорично заявил: «Мы не хотим, чтобы они превратили самую безопасную страну в Европе в гнездо мафии, и мы не хотим, чтобы деньги венгров поступали на Украину через Брюссель. Нет, нет и нет».

    Ранее Орбан выступил против инициативы Еврокомиссии о выделении Украине финансовых средств и вооружений.

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    18 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Богатырь в ДНР
    Российские войска освободили Богатырь в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Донецкой народной республике подразделения российской армии освободили населенный пункт Богатырь, нанеся значительный урон силам противника в нескольких районах, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны говорится, что «в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Богатырь в Донецкой народной республике».

    Также, по данным Минобороны России, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям личного состава и техники танковой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Сумской области. В Харьковской области были поражены формирования трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ.

    Потери ВСУ в этих районах составили более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. В западной зоне подразделения улучшили тактическое положение и нанесли урон горно-штурмовой и двум механизированным бригадам ВСУ, бригадам нацгвардии и погранслужбы Украины. Противник потерял до 240 человек, три БМП, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку AS-90, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, говорится в сообщении.

    В ДНР и на Харьковском направлении Южная группировка войск заняла более выгодные позиции, нанеся урон личному составу и технике восьми украинских бригад. Потери ВСУ составили до 200 человек, бронетранспортер Puma, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции РЭБ. Группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны противника, уничтожив до 420 солдат, семь бронированных машин, включая технику США, Канады и Израиля, восемь пикапов, два орудия и радиолокационный комплекс RADA, уточнили в Минобороны.

    Отмечается, что на других направлениях подразделения ВС России нанесли урон войскам ВСУ и уничтожили свыше 175 военнослужащих, танк, две бронированные машины, семь автомобилей и два орудия. В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» уничтожила до 50 солдат, американскую технику, четыре автомобиля, гаубицу М777, станцию РЭБ и склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, авиация и артиллерия России поразили объекты инфраструктуры, склады боеприпасов, радиолокационные станции, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 139 районах. Средства ПВО сбили семь управляемых бомб JDAM и 75 беспилотников. С начала спецоперации Россия уничтожила 662 самолета, 283 вертолета, 57 591 беспилотник, 605 зенитных комплексов, 23 384 танка и другие боевые машины, 1563 системы залпового огня, 25 019 орудий и 35 641 единицу специальной техники, заявили в ведомстве.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Вольное Поле в ДНР.

    Напомним, российские войска освободили Торское и Новоалександровку в ДНР. За день до этого группировка «Центр» освободила Михайловку в ДНР.

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    18 мая 2025, 05:17 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины звучит воздушная тревога, в столице Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Сирены работают еще в семи регионах Украины, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также прогремели в Днепропетровской области Украины.

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    18 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Зеленский объявил о готовности вести переговоры с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский выразил благодарность Ватикану за предложение стать площадкой для прямых переговоров между Киевом и Москвой, отметив свою открытость к диалогу.

    Зеленский заявил о готовности обсуждать вопросы с Россией в любом удобном формате, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, он высоко оценил инициативу Ватикана предоставить площадку для прямых переговоров между сторонами. В сообщении в своем Telegram-канале он отметил: «Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов».

    Данное заявление прозвучало после встречи Зеленского с папой Римским Львом XIV, в ходе которой обсуждались пути урегулирования ситуации на Украине и возможность посредничества Ватикана в переговорах между сторонами.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что считает Ватикан оптимальным местом для возможных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона в ходе следующего раунда переговоров с Украиной может затронуть обсуждение параметров прекращения огня, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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    18 мая 2025, 09:30 • Новости дня
    Дронщики российского спецназа вынудили ВСУ бежать из-под Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы дронов спецназа обнаружили и атаковали украинскую точку запуска БПЛА в пригороде Красноармейска, вынудив противника сменить расположение.

    Подразделение операторов БПЛА 56 отдельного батальона спецназначения «Хан» 51 гвардейской армии Южного военного округа выявило точку запуска дрона ВСУ в пригороде Красноармейска, передает РИА «Новости». Операторы противника были вынуждены покинуть занимаемую позицию после успешной атаки российских дронов.

    Заместитель командира роты с позывным «Тишина» рассказал агентству, что разведка велась с помощью дрона-наблюдателя, который находился на безопасной высоте. «Сейчас (противник) будет, возможно, выходить – забирать или ставить «птицу». Соответственно, мы находимся на такой высоте, что он нас не видит и не слышит. Вот вышел, вот установил «птицу», – пояснил офицер, наблюдая за действиями ВСУ на мониторе.

    Командование поставило задачу вскрыть ворота здания, где укрылись украинские операторы, чтобы обеспечить доступ ударному дрону-камикадзе. После точного удара ворота были разрушены, и украинские военные, опасаясь дальнейших атак, покинули позицию и переместились в соседнее строение, оставшись под наблюдением российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины не смогли прорваться на Красноармейском направлении. ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. К Красноармейску также перебросили наемников и батальон «Скала».

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    18 мая 2025, 17:23 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о сближении позиций России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    По мнению спецпосланника США Стивена Уиткоффа, Вашингтону удалось частично сблизить позиции России и Украины по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    США в определенной степени смогли сократить разницу во взглядах между Россией и Украиной, передает РИА «Новости». Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала ABC.

    По словам Уиткоффа, он следовал тактике нынешнего американского лидера Дональда Трампа, потому что она доказала свою эффективность. «Искусство здесь заключается в том, чтобы сузить широкие расстояния между сторонами. И я думаю, что в какой-то степени мы это сделали. В какой-то степени каждая сторона, вы знаете, обозначила свои позиции», – сказал дипломат.

    Он также отметил, что обе стороны теперь более четко формулируют свои подходы, что, по мнению Уиткоффа, является важным шагом на пути к разрешению конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию. В пятницу по итогам переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва проведет обмен пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». По его словам, Украина также запросила встречу глав государств, и Россия приняла это к сведению: «Также договорились представить свое видение прекращения огня».

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    18 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Группировка «Север» с 5 мая пресекла 70 попыток ВСУ прорвать границу России

    Tекст: Ирма Каплан

    Деморализованные войска вооруженных сил Украины продолжают попытки прорвать оборону российской границы, но группировка войск «Север» по-прежнему их пресекает и создает полосу безопасности в Сумской области Украины.

    Бойцы группировки войск «Север» отразили все попытки прорыва противника на Теткинском и Глушковском направлениях, пересечений госграницы не допущено, при этом с 5 мая группа пресекла 70 попыток прорыва ВСУ, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Всего с 5 мая противник предпринял 70 безуспешных попыток прорыва на нашу территорию на данном участке фронта», – сказано в сообщении.

    По данным канала, в приграничных районах Сумской области ВСУ несут значительные потери и вынуждены менять места дислокации.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Указывается, что командование ВСУ сталкивается с серьезной деморализацией состава, включая старших офицеров. К примеру, командир Первого батальона 47 омбр Александр Ширшин не смог продолжать выполнять, как он сам заявил, «дебильные задачи» без объяснений тактических целей боя и ушел с должности, обвинив генералитет ВСУ в том, что «бригада поменяла третий комплект личного состава и продолжает бросаться в бой».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области удар беспилотников «Герань-2» пришелся по технике 82-й бригады ВСУ. Кроме того, в ходе боев под Редкодубом военные России достигли успехов на северных и южных направлениях, приближаясь к изолированию украинских сил.

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    18 мая 2025, 14:56 • Новости дня
    Стало известно о гибели мужчины в харьковском военкомате

    Tекст: Ольга Иванова

    В Харькове расследуется гибель 39-летнего мужчины призывного возраста, тело которого обнаружили в военкомате без признаков насильственной смерти.

    Полиция Харьковской области выясняет обстоятельства смерти мужчины призывного возраста в харьковском военкомате, передает РИА «Новости». По информации полиции, инцидент произошел 12 мая, а предварительной причиной смерти назван суицид.

    Материалы дела были переданы в государственное бюро расследований для проверки действий сотрудников военкомата. В официальном сообщении подчеркивается, что следов насильственной смерти обнаружено не было.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что друзья погибшего заявляют о смерти в результате побоев со стороны работников военкомата. По их словам, мужчину хоронили в закрытом гробу из-за сильных повреждений головы.

    В интернете распространяются видео, на которых сотрудники украинских военкоматов проводят силовую мобилизацию, избивая и насильно увозя мужчин призывного возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник территориального центра комплектования в Харькове ударил военнообязанного дважды в живот при проверке документов в военкомате.

    Госбюро расследований на Украине направило в суд дело начальника Черкасского военкомата, которого подозревают в умышленном срыве мобилизации.

    Бывший премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и проблему нехватки новобранцев.

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    18 мая 2025, 10:43 • Новости дня
    Пленный ВСУ выдал ВС России маршруты и позиции сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный из ВСУ, сдавшийся в плен в Новоалександровке, сообщил российским военным подробные маршруты и координаты передвижения пехоты своих сослуживцев в этом районе.

    Военнослужащий ВСУ, сдавшийся в плен российским войскам в Новоалександровке ДНР, сообщил маршруты передвижения своих сослуживцев и точные координаты пехоты, передает ТАСС. По словам командира штурмовой роты 2-го мотострелкового батальона 9-й мотострелковой бригады группировки «Центр» Шамиля Раджабова, эта информация помогла российским военным своевременно предотвратить контратаку украинских сил.

    «В ходе боев и штурма позиций [в Новоалександровке] многие сдавались в плен. Один из них рассказал полностью всю информацию о том, как они заходили в данный населенный пункт, в какое время, каким маршрутом, по сколько групп и когда именно действовали, что позволило нам уже контролировать непосредственно этот участок, по которому у них заходили люди. Благодаря этому мы смогли сорвать одну их контратаку и отработать по пехоте», – заявил Раджабов.

    В результате точечных ударов по выявленным позициям были уничтожены почти два десятка украинских солдат. Всего, по данным командира, во время боев за Новоалександровку российским военным удалось пресечь три контратаки, нанеся противнику потери в живой силе и военной технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали привлекать женщин-заключенных к контрактной службе в армии. Пленные также заявили, что 18-летних украинцев принуждают к заключению контрактов. Украинские военные совершают расстрелы заключенных, которые пытаются отступить с позиций.

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