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Пристайко: Власти Украины обсуждали релокацию правительства в Лондон в начале СВО
Экс-посол Пристайко рассказал о планах релокации властей Украины в Лондон в феврале 2022 года
В феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон, чтобы оттуда продолжить управление страной, заявил бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.
В интервью агентству РБК-Украина Пристайко сообщил, что целью переезда в Лондон было не создание правительства в изгнании, а продолжение текущего управления страной, передает ТАСС.
«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]», – заявил Пристайко, отвечая на вопрос о возможности переезда украинского правительства в Лондон.
Пристайко подчеркнул, что украинские власти также рассматривали возможность релокации финансовых средств, и затрагивался вопрос управления государством. Он добавил, что это было его предложение и обсуждение велось в период с 8 по 10 февраля 2022 года. Экс-посол также упомянул, что сопровождал тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время его визита в Киев.
Джонсон в начале 2022 года несколько раз посещал украинскую столицу. В 2023 году лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в интервью изданию «Страна», что Киев отказался от переговоров с Москвой после приезда Джонсона в 2022 году.
Ранее западные лидеры до начала специальной военной операции (СВО) призывали Владимира Зеленского остаться за границей и сформировать правительство в изгнании.
Журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни СВО Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.
В то же время бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти США предложили Зеленскому записать видеозавещание из-за опасений за его жизнь перед началом СВО.