В Раде предупредили о риске масштабного коллапса в Киеве из-за отключений света

Депутат Рады Козырь заявил о риске коллапса двойного масштаба в Киеве зимой

Tекст: Вера Басилая

По словам Козыря, Киев может столкнуться зимой с «коллапсом двойного масштаба» из-за отключений света и воды, передает РИА «Новости».

«Понятно, что запитать весь Киев альтернативными источниками электроэнергии очень трудно, но те же самые водоканалы можно. В Киеве более 12 тыс. многоэтажек. И если без света плюс-минус еще можно как-то прожить, то без воды это просто будет коллапс», – рассказал Козырь.

Ранее эксперт по энергетике Станислав Игнатьев предупредил киевлян о возможных «водных блэкаутах» и жестких графиках водоснабжения из-за отсутствия электричества. Другой специалист, Юрий Корольчук, прогнозировал, что зимой свет на Украине могут отключать до 20 часов в сутки.

Ранее в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.

В пятницу повреждение энергетического объекта в Житомире привело к ухудшению ситуации с электроснабжением Киева и снижению давления в системе водоснабжения.

Энергетическая компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электричества в украинской столице и четырех областях страны.