Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Раде предупредили о риске масштабного коллапса в Киеве из-за отключений света
Депутат Рады Козырь заявил о риске коллапса двойного масштаба в Киеве зимой
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Сергей Козырь заявил, что зимой Киев может столкнуться с коллапсом двойного масштаба на фоне возможных отключений электроэнергии и водоснабжения.
По словам Козыря, Киев может столкнуться зимой с «коллапсом двойного масштаба» из-за отключений света и воды, передает РИА «Новости».
«Понятно, что запитать весь Киев альтернативными источниками электроэнергии очень трудно, но те же самые водоканалы можно. В Киеве более 12 тыс. многоэтажек. И если без света плюс-минус еще можно как-то прожить, то без воды это просто будет коллапс», – рассказал Козырь.
Ранее эксперт по энергетике Станислав Игнатьев предупредил киевлян о возможных «водных блэкаутах» и жестких графиках водоснабжения из-за отсутствия электричества. Другой специалист, Юрий Корольчук, прогнозировал, что зимой свет на Украине могут отключать до 20 часов в сутки.
Ранее в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.
В пятницу повреждение энергетического объекта в Житомире привело к ухудшению ситуации с электроснабжением Киева и снижению давления в системе водоснабжения.
Энергетическая компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электричества в украинской столице и четырех областях страны.