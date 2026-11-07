Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Дроны группировки «Центр» ликвидировали живую силу противника в Доброполье
Минобороны: Дроны группировки «Центр» уничтожили пехоту ВСУ у Доброполья
Расчеты ударных беспилотников российской группировки войск «Центр» ликвидировали живую силу Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье, сообщило Минобороны.
Расчеты ударных дронов группировки «Центр» ликвидировали живую силу противника в районе Доброполья, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
В пятницу оперативно-тактическая авиация России нанесла результативный удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту временной дислокации подразделений украинской армии в населенном пункте Димитрово.
В четверг Минобороны сообщило о сокрушительном ударе танковых экипажей Т-80БВМ по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области.