  • Новость часаВСУ повредили свыше 400 памятников в 16 регионах России
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    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    6 ноября 2026, 14:21 • Новости дня

    Операторы ударных БПЛА уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

    Операторы БПЛА ВС России ликвидировали резервы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

    «Горячий прием для подкрепления», – прокомментировали работу операторов дронов в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу оперативно-тактическая авиация России нанесла результативный удар авиабомбой ФАБ-3000 по месту временной дислокации подразделений украинской армии в населенном пункте Димитрово.

    В четверг Минобороны сообщило о сокрушительном ударе танковых экипажей Т-80БВМ по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области.

    В понедельник Вооруженные силы России нанесли удар по инженерной технике и грузовикам с военными грузами для украинских войск на расстоянии 60 км от линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

    5 ноября 2026, 16:31 • Новости дня
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    Путин поручил «Времени героев» создать курс для бойцов без высшего образования
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать программу обучения, аналогичную проекту «Время героев», для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

    Глава государства озвучил эту инициативу в ходе совещания с членами кабмина, передает ТАСС. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет оконченного высшего образования, и для них, для этой категории наших бойцов мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт», – сказал Путин.

    Президент призвал администрацию президента и правительство подключиться к совместной работе над созданием образовательной программы для военнослужащих со средним специальным образованием.

    Кадровая программа «Время героев» была создана по инициативе Владимира Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Государственной думы девятого созыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне власти рассказали о работе по получению тяжелоранеными участниками спецоперации высшего образования.

    В мае президент России Владимир Путин призвал выпускников программы «Время героев» не превращаться в аппаратчиков.

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    5 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России в результате удара беспилотными аппаратами в Черном море поразили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжают наносить удары беспилотниками по морским судам, которые используются для доставки Украине грузов военного назначения, сообщает Минобороны в Max.

    В четверг днем в результате удара в акватории Черного моря в 107 км юго-западнее Одессы был поражен сухогруз. Он доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    В воскресенье ВС России поразили морское судно с военными грузами для ВСУ юго-западнее Одессы.

    В субботу Министерство обороны сообщило об ударе дронами по судну с военными грузами южнее Одессы.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 07:58 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили аккумуляторный парк под Киевом
    Российские беспилотники поразили аккумуляторный парк под Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников нанесли удар по аккумуляторному парку в Киевской области, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжили атаковать объекты энергетики Украины и суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В результате удара в Белой Церкви Киевской области был поражен аккумуляторный парк хранения энергии. Этот объект обеспечивал электричеством предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Помимо этого, в порту Одессы атакован сухогруз, который доставлял на Украину грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

    Во вторник ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.

    В конце октября российские войска поразили объекты ВПК и энергетики Украины, а также сухогруз в Черном море.

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    6 ноября 2026, 00:53 • Новости дня
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    Трамп сообщил о встрече с Дмитриевым
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прошедшей встрече со спецпредставителем президента России, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.

    Отвечая на вопрос о том, была ли у него встреча с Дмитриевым, Трамп ответил: «Да». При этом глава Белого дома отказался раскрывать содержание переговоров и подчеркнул, что не проводил встреч с украинской делегацией, передает РИА «Новости».

    Американский лидер отметил, что ожидает крупного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, которое, по его словам, будет масштабным, затронет не только Украину, но и всю Европу и должно устроить все стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев и уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в четверг встретились с первой леди США Меланьей Трамп в Белом доме.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о решении визовых и логистических вопросов для участия Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп.

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    5 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО

    Политолог Шаповалов: Встреча Путина с семьями бойцов подчеркнула смысл народного единства

    Эксперт: Путин подает чиновникам пример заботы о семьях бойцов СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Поддержка семей участников СВО для Владимира Путина – не формальная обязанность, а вопрос личной ответственности. Президент показывает чиновникам пример того, как надо строить эту работу: в ее основе должны лежать искренняя благодарность защитникам Родины и забота об их близких, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ранее глава государства пригласил детей погибших участников СВО на чаепитие в Кремль.

    «Поддержка бойцов СВО и их семей неизменно находится в центре внимания президента. Он неоднократно называл это направление ключевым для собственной политики. Именно поэтому встречи с ветеранами, их матерями, женами и детьми стали регулярными событиями в графике президента», – сказал политолог Владимир Шаповалов.

    «Причем речь идет о внимании не только к семьям действующих военнослужащих и ветеранов, но и к близким тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Кроме того, такие встречи позволяют главе государства из первых уст узнавать, как работает система помощи военным и их семьям», – пояснил эксперт.

    По словам собеседника, Владимир Путин воспринимает заботу о семьях участников СВО и погибших бойцов как личную ответственность. «Чаепитие в Кремле с детьми бойцов спецоперации возникло спонтанно. Оно не планировалось заранее и, судя по всему, сформировалось как порыв президента более тесно пообщаться с ребятами и их родителями», – продолжил он.

    «Своей искренностью глава государства на собственном примере продемонстрировал чиновникам со всей России: помощь семьям ветеранов не должна ограничиваться рамками формальной отчетности, ведь речь идет о выражении благодарности героям, вставшим на защиту Родины», – подчеркнул политолог.

    Шаповалов отметил и значимость чаепития в контексте Дня народного единства. «Это важная дата, которая напоминает нам, что без сплочения многого не построишь. Мы должны быть одной большой семьей, готовой и способной совершать подвиги во имя общего дома», – заключил эксперт.

    Ранее Владимир Путин пригласил на чаепитие в Кремль детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Перед этим глава государства пообщался с ребятами на Красной площади. На мероприятии также присутствовали их матери и заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Встреча состоялась в День народного единства. В этот день Путин участвовал в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.

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    6 ноября 2026, 08:44 • Новости дня
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    Политолог: Путин открыл путь к госслужбе более широкому кругу ветеранов СВО
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ветераны СВО, делом доказавшие свои морально-волевые качества, должны иметь возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях даже при отсутствии дипломов о высшем образовании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. По его словам, всех участников спецоперации объединяет стремление работать на благо своей страны. В четверг Владимир Путин поручил в рамках кадрового проекта «Время героев» создать программу для бойцов СВО без высшего образования.

    «Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости привлечь как можно больше участников СВО к управлению страной. И это логично: люди, прошедшие через горнило боевых действий, обладают высокими морально-нравственными качествами, что крайне важно для эффективного управленца», – сказал политолог Никита Сетов.

    Он отмечает, что в России хорошо себя зарекомендовала президентская программа «Время героев», которая дала ветеранам СВО возможность продолжить служение стране в гражданской сфере. «Большое число ее выпускников уже заняли посты на госслужбе. Однако ограничиваться только этой инициативой нельзя», – добавляет собеседник.

    Эксперт отмечает, что участников спецоперации объединяет стремление приносить пользу стране, независимо от их образовательного и профессионального пути до спецоперации. «Они едины в желании трудиться на благо Родины после возвращения в родные города», – акцентирует он.

    Таким образом, добавляет эксперт, создание программы в рамках «Времени героев», рассчитанной на бойцов без высшего образования, станет важным шагом к расширению возможностей для самореализации ветеранов СВО на гражданской службе. «Это наглядный пример воплощения принципа справедливости в политике государства: первоочередное значение имеет готовность человека служить своей Родине», – подчеркивает Сетов.

    В четверг Путин предложил создать программу подготовки к госслужбе для ветеранов спецоперации, не имеющих высшего образования. Он подчеркнул, что в стране уже реализуется инициатива «Время героев», с помощью которой герои, желающие попробовать себя в гражданской сфере, могут послужить Отечеству после окончания военной карьеры.

    Однако данная программа требует от потенциального участника университетского диплома. «Разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них мы тоже, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности», – пояснил президент.

    Напомним, кадровый проект «Время героев» действует с 2024 года. Он был создан по инициативе Путина для подготовки участников и ветеранов СВО к руководящей работе в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Обучение проводит Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж». Наставниками участников выступают руководители федеральных ведомств, регионов и крупнейших компаний.

    Участники программы уже получили назначения на федеральном и региональном уровнях. Артем Жога стал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов – главой Тамбовской области, Артур Орлов возглавил «Движение первых», а Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Александр Шляпников получил пост заместителя губернатора Калужской области. Всего состоялось более 120 назначений участников программы, а 19 из них были избраны депутатами Госдумы девятого созыва.

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    6 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия энергетического коллапса на Украине

    Эксперт Анпилогов: Дефицит электроэнергии грозит Украине тяжелыми последствиями

    Эксперт назвал последствия энергетического коллапса на Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Ukrinform/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация с энергетикой и логистикой на Украине грозит возвращением крупных городов к бытовым условиям 500-летней давности. Остановка работы энергосистемы может привести к замерзанию людей в своих квартирах и вспышкам тяжелых заболеваний, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее в Киеве сообщили об энергетическом коллапсе.

    «На Украине электроэнергия дается на три – пять часов в сутки. Веерные отключения идут по графику и без. Выведены из строя основные генерирующие маневренные мощности, обеспечивающие устойчивость и адаптивность энергосистемы», – рассказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, на Украине прекратили работу практически все ТЭЦ, предназначенные для комбинированного производства энергии, а также существенная часть ГЭС Днепровского каскада и других рек. «Фактически в стране остались только атомные станции, которые, впрочем, крайне плохо подходят для управления мощностью в суточном, а тем более – в почасовом ритме», – продолжил спикер.

    «Украина давно зависела от энергетических перетоков с территории Евросоюза. Сейчас ситуация с импортом также обострилась ввиду поражения высоковольтных подстанций с напряжением 700 кВ. Россия выбивает так называемое становое распределение электроэнергии», – детализировал собеседник.

    Ситуация грозит Украине тяжелыми последствиями, предупредил эксперт. «Существовать в таком режиме можно достаточно долго, но условия жизни при этом будут неуклонно и стремительно ухудшаться. Отсутствие электричества приведет к остановке насосов, перекачивающих канализационные стоки. Рано или поздно это вызовет вспышку заболеваний в Киеве и других крупных городах, вплоть до холеры и дизентерии», – отметил спикер.

    «Часть населения будет вырубать деревья и кустарники на городских улицах и устанавливать в квартирах буржуйки. Некоторые переселятся из своих квартир в заброшенные дома с печным отоплением. Мои украинские знакомые прошлую зиму провели в палатке, установленной в их же спальне. Только так они могли согреться», – поделился Анпилогов.

    Эксперт также не исключил, что украинцы переймут опыт азиатских населенных пунктов с коллективным приготовлением еды на придомовых территориях. «Жизнь населения Украины, без преувеличения, рискует в скором времени уподобиться бытовым условиям крестьянской избы XVI века», – указал собеседник.

    При этом, заметил он, помощь Европы кардинальным образом не изменит ситуацию. «Установка генераторов носит очаговый характер. Резервная генерация на жидком топливе серьезно зависит от логистики и наличия энергоносителей, которые, как известно, в приоритетном порядке используются для военных нужд», – пояснил спикер.

    «Что касается высоковольтных трансформаторов, то это сложное устройство, которое изготавливается специалистами для конкретных участков энергосистемы. Украинские власти не смогут приехать в Испанию и как в супермаркете купить необходимое оборудование», – продолжил Анпилогов.

    «К тому же трансформаторы – это довольно габаритные устройства размером с частный жилой дом. Перевезти их на Украину и начать установку незаметно для российской стороны будет практически невозможно. Они являются максимально удобными целями для наших военных», – добавил эксперт.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли удар БПЛА по аккумуляторному парку в Белой Церкви в Киевской области, сообщило Минобороны в своем канале в Max. Этот объект обеспечивал электричеством предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

    Киев в ночь на пятницу практически полностью остался без электроэнергии, улицы города погрузились в темноту, сообщили украинские СМИ. В некоторых правобережных районах действуют экстренные и аварийные отключения света. Судя по опубликованным кадрам панорамы жилых массивов, свет горит лишь в отдельных квартирах, в некоторых местах работают светофоры.

    Из-за аварийного обесточивания объектов предприятия «Киевводоканал» перебои с водой распространились на все районы украинской столицы. Мэр Виталий Кличко заявил: восстановление, стабильная работа и даже само существование систем жизнеобеспечения Киева – «под большим вопросом».

    По словам директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в мегаполисе не подлежит полному восстановлению. Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что жителям города придется оборудовать уличные туалеты из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения.

    Напомним, ранее Владимир Зеленский признал, что на Украине в той или иной степени повреждены все электростанции. В обращении к участникам 30-го Иберо-американского саммита он заявил, что страна нуждается в трансформаторах, кабелях, современном электротехническом оборудовании и различных генераторах – как дизельных, так и газовых, и попросил латиноамериканские страны и Испанию «срочно» помочь, передает РБК.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетического комплекса Украины. Вскоре министерство энергетики республики сообщило о вынужденном снижении мощности генерации на АЭС из-за масштабных повреждений.

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    5 ноября 2026, 22:30 • Новости дня
    В ЛНР обнаружили семь тайных тюрем ВСУ в начале СВО

    Tекст: Вера Басилая

    На территории Луганской народной республики к началу специальной военной операции находилось семь крупных тайных тюрем украинских националистических подразделений, сообщили в российских силовых структурах.

    Пыточные принадлежали таким формированиям, как «Торнадо», «Айдар» (внесен в список экстремистских и террористических организаций) и «Азов» (внесен в список экстремистских и террористических организаций), передает РИА «Новости».

    «На территории Луганской Народной Республики в момент освобождения и начала СВО было найдено семь крупных пыточных и тайных тюрем различных националистических подразделений», – рассказали силовики.

    Объекты располагались в Северодонецке, Рубежном, Попасной, а также в поселке Половинкино и селе Привольное. В здании военкомата в Северодонецке удерживали мужчин, отказывавшихся служить в ВСУ. В подвале кафе в Рубежном находились местные жители, не принявшие украинский режим.

    Тайные тюрьмы существуют на Украине с 2014 года. В начале ноября широкий резонанс вызвал инцидент в Петропавловской Борщаговке под Киевом, где местные жители обнаружили подвал с избитыми людьми. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник ранее заявлял о наличии подобных объектов в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине. Пользователи социальных сетей на Украине выступили в поддержку арестованного медика у секретной тюрьмы под Киевом.

    Первый корпус украинской национальной гвардии «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) создал неофициальную тюрьму для военных в подвале дома в селе под Киевом.

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    6 ноября 2026, 12:25 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 14 сухогрузов

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину для нужд ВСУ вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения, сообщили в Минобороны.

    Также были выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения, говорится в канале Max Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море.

    В четверг также сообщалось, что ВС России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и сухогруз под Одессой.

    В среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.

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    5 ноября 2026, 16:03 • Новости дня
    После гибели военных на учениях в Казахстане завели 37 уголовных дел

    Совбез Казахстана: Следователи возбудили 37 дел из-за гибели военных на Каспии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане возбудили 37 уголовных дел по итогам комплексной проверки Минобороны, начатой после трагедии с гибелью 14 военнослужащих в Каспийском море, сообщил Совет безопасности республики.

    «Основное внимание в ходе работы уделяется вопросам обеспечения безопасности, надлежащих условий прохождения воинской службы, качеству продовольственного и вещевого снабжения, оказания медицинской помощи и сохранности государственного имущества», – говорится в сообщении Совбеза, которое приводит ТАСС.

    В ведомстве добавили, что по выявленным фактам нарушений начаты досудебные расследования, сейчас 37 дел находятся на рассмотрении органов уголовного преследования. Информация по ним пока не разглашается в интересах следствия.

    Отмечается, что проверка охватила свыше 100 объектов Минобороны Казахстана и включает аудит эффективности использования бюджетных средств. Она проводится для выработки мер по укреплению воинской дисциплины и обеспечению боевой готовности вооруженных сил. Завершение работы комиссии ожидается в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море.

    В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших орденами.

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов распорядился создать правительственную комиссию после трагедии.

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    5 ноября 2026, 21:03 • Новости дня
    Командир медицинского взвода погиб в зоне спецоперации под Волчанском

    В зоне спецоперации под Волчанском погиб командир медвзвода Мещеряков

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший хирург берлинской клиники «Шарите», администратор Telegram-канала «Терриконы Донбасса» Дмитрий Мещеряков погиб в зоне проведения спецоперации на волчанском участке фронта.

    «Дима был моим другом со школы, знали мы друг друга почти 20 лет. Врач, он работал несколько лет в Германии, у него было все, о чем мог бы мечтать средний обыватель», – рассказал РИА «Новости» друг и одноклассник погибшего бойца Павел.

    По его словам, после начала конфликта Мещеряков помогал армии деньгами, вдохновившись примером военкора Владлена Татарского, а затем принял решение вернуться в Россию, отправившись в военкомат прямо из аэропорта. В зоне спецоперации он стал командиром медицинского взвода мотострелкового батальона.

    Собеседник агентства отметил, что Мещеряков участвовал в боях за Курскую область с первого дня, после чего выполнял задачи под Волчанском. Медик спасал раненых под огнем противника, провел множество хирургических операций в условиях артобстрелов и налетов беспилотников, за что был удостоен медали «За спасение погибавших».

    Ранее в зоне проведения спецоперации на Сумском направлении в результате удара украинского FPV-дрона погиб клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев.

    Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в результате смертельного ранения осколком ракеты.

    Командир четвертой бригады генерал-майор Антон Грунис погиб при прицельном ударе двух ударных дронов по его дому.

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    5 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    МИД: У России нет выбора, кроме как довести цели СВО до полного выполнения

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости полного достижения целей и задач специальной военной операции на Украине для устранения исходящих от соседнего государства угроз.

    По словам дипломата, Москва не может позволить Киеву и дальше создавать угрозу безопасности для России, передает РИА «Новости». «У нас просто нет иного выбора, как довести реализацию целей и задач специальной военной операции до полного выполнения. Мы не можем допустить существование у наших границ агрессивного нацистского государства, которое уничтожает все русское, которое уничтожает теперь уже даже все свое, из территории которого исходят угрозы безопасности и России, и ее союзникам, да и всему миру», – сказала Захарова на брифинге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова предложила западным чиновникам пообщаться со спасенным из украинской пыточной подростком.

    Дипломат заявила об использовании граждан Украины в качестве боксерских груш в неофициальной тюрьме под Киевом.

    В понедельник Захарова обвинила киевские власти в целенаправленной охоте на представителей российского медиасообщества.

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    5 ноября 2026, 15:09 • Новости дня
    Кабмин Германии договорился о покупке производителя танков Leopard 2

    Handelsblatt: ФРГ договорилась выкупить 50% акций производителя танков KNDS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии достигло договоренности с частным холдингом Wegmann о приобретении 50% акций оборонного концерна KNDS, производящего танки Leopard 2 и боевые машины пехоты Puma.

    Власти ФРГ выкупят пакет ценных бумаг предприятия у частного владельца. Сделка позволит Берлину сохранить контроль над чувствительными технологиями и паритет с Францией в управлении корпорацией, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

    Ожидается, что стороны подпишут соглашение в ноябре, а закрытие сделки состоится в декабре. В будущем правительства Германии и Франции могут продать по 10% своих акций через биржу.

    Ранее планировалось провести первичное размещение акций KNDS на бирже, однако оно дважды переносилось. По изначальной схеме Берлин должен был получить 40% предприятия, а стоимость этого пакета оценивалась в 7,2 млрд евро. Теперь кабмин ФРГ заплатит за половину компании меньшую сумму, точные цифры не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Германии и Франции рассмотрели возможность взять оборонный концерн KNDS под полный государственный контроль.

    Производитель танков приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта.

    Разногласия между властями ФРГ и руководством компании поставили под угрозу первичное размещение акций стоимостью около 15 млрд евро.

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    5 ноября 2026, 16:04 • Новости дня
    Британский военный самолет приземлился в Польше у границы с Украиной

    Военный Airbus ВВС Британии приземлился в польском Жешуве у границы с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских ВВС совершил посадку в польском аэропорту Жешув недалеко от границы с Украиной.

    Борт вылетел из английского города Эймсбери и направился на восток. Он вошел в воздушное пространство Польши и приземлился в Жешуве, передает РИА «Новости».

    Самолеты Airbus A400M Atlas используются в том числе для переброски войск и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Франции совершил посадку в польском аэропорту Жешув.

    Во вторник министерство обороны Великобритании сообщило об участии около 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран в учениях для Украины в Польше.

    В прошлом месяце аэропорт Жешува закрыли по требованию военных.

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    5 ноября 2026, 21:08 • Новости дня
    Теплоэлектростанция в Виннице получила критические разрушения

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат совета Винницкой области Андрей Гижко заявил, что местная теплоэлектростанция подверглась серьезному разрушению, ее восстановление находится под вопросом.

    Теплоэлектростанция в Виннице в центральной части Украины получила значительные повреждения, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Эспрессо».

    «Винницкая теплоэлектростанция подверглась очень серьезному разрушению. Не знаем, будет ли она восстановлена вообще», – сообщил Гижко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетического комплекса Украины.

    В воскресенье глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждении энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины.

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