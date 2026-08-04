Германия и Франция собрались выкупить производителя танков Leopard

Handelsblatt: ФРГ и Франция возьмут под полный контроль оборонный концерн KNDS

Tекст: Мария Иванова

Правительства Германии и Франции могут временно стать единственными владельцами оборонного концерна KNDS, передает РИА «Новости».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял о намерении Берлина управлять компанией наравне с Парижем, выкупив крупный пакет акций.

«Одним из вариантов является переход KNDS под полный государственный контроль Германии и Франции», – говорится в публикации газеты Handelsblatt. В настоящее время концерн принадлежит в равных долях французскому государству и немецким семьям Боде и Браунберенс. Последние планируют продать свои доли.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус в июне сообщал, что немецкие власти намерены приобрести 40% KNDS. Ожидалось, что Франция сократит свою долю до 40%, а оставшиеся 20% разместят на бирже. Однако июльский выход на биржу не состоялся, так как владельцев не устроила оценка стоимости.

Текущий план предполагает попытку провести еще одно IPO в сентябре с участием государства. Если этот сценарий не реализуется, правительства двух стран готовы временно выкупить концерн. При таком варианте семьи Боде и Браунберенс получат опцион на обратный выкуп 20% акций для последующей продажи на бирже по более выгодной цене.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле оборонный концерн KNDS приостановил первичное размещение акций на биржах Парижа и Франкфурта из-за низкой оценки бизнеса инвесторами.

Месяцем ранее разногласия между властями Германии и руководством компании поставили под угрозу выход предприятия на биржу.

До этого председатель KNDS Том Эндерс предупредил Берлин о намерении провести процедуру без согласия властей ФРГ.