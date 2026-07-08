Премьер Дании отказалась продавать Гренландию США

Премьер Дании Фредериксен ответила отказом на слова Трампа о покупке Гренландии

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала высказывания президента США Дональда Трампа относительно будущего статуса Гренландии, категорически отвергнув возможность передачи территории, передает РИА «Новости».

«Наша позиция ясна: Гренландия, конечно же, не продается», – подчеркнула Фредериксен в разговоре с журналистами. Политик отметила необходимость уважения территориальной целостности и суверенитета Датского королевства со стороны всех союзников.

Глава правительства также выразила надежду на соблюдение права гренландского народа на самоопределение. Ранее американский лидер после длительного перерыва вновь поднял вопрос о необходимости включения острова в состав Соединенных Штатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер Дональд Трамп напомнил о своих планах по приобретению Гренландии.

В конце мая представители Дании на секретных переговорах в Вашингтоне наотрез отказались уступать остров американской стороне

Зимой дипломаты трех стран начали специальные консультации для разрешения вызванного угрозами Вашингтона кризиса.