Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.4 комментария
Премьер Дании отказалась продавать Гренландию США
Премьер Дании Фредериксен ответила отказом на слова Трампа о покупке Гренландии
Глава датского правительства Метте Фредериксен резко отреагировала на возобновившиеся заявления президента Соединенных Штатов о необходимости перехода крупнейшего острова под американский контроль.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала высказывания президента США Дональда Трампа относительно будущего статуса Гренландии, категорически отвергнув возможность передачи территории, передает РИА «Новости».
«Наша позиция ясна: Гренландия, конечно же, не продается», – подчеркнула Фредериксен в разговоре с журналистами. Политик отметила необходимость уважения территориальной целостности и суверенитета Датского королевства со стороны всех союзников.
Глава правительства также выразила надежду на соблюдение права гренландского народа на самоопределение. Ранее американский лидер после длительного перерыва вновь поднял вопрос о необходимости включения острова в состав Соединенных Штатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американский лидер Дональд Трамп напомнил о своих планах по приобретению Гренландии.
В конце мая представители Дании на секретных переговорах в Вашингтоне наотрез отказались уступать остров американской стороне
Зимой дипломаты трех стран начали специальные консультации для разрешения вызванного угрозами Вашингтона кризиса.