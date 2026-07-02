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    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    24 комментария
    2 июля 2026, 21:50 • Новости дня

    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину

    Tекст: Ольга Иванова

    Консультативный орган при кабинете министров Нидерландов предложил задействовать военный контингент королевства в международной миссии на Украине после возможного соглашения о прекращении огня.

    Консультативный совет по международным вопросам при правительстве Нидерландов рекомендовал стране принять «активное политическое и военное участие» в потенциальной международной миссии на Украине после заключения соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    В документе говорится, что Нидерланды, по мнению экспертов, должны войти в коалицию государств, которая возьмет на себя политическое и военное руководство будущей гарантийной миссией.

    Совет подчеркнул, что Гаага должна внести не только политический вклад, но и выделить военный контингент для такой операции. При этом отдельно отмечается, что решение о направлении нидерландских военнослужащих должен принимать парламент в соответствии с конституционными нормами.

    Авторы заключения акцентировали, что власти обязаны заранее определить, какие именно подразделения и какие возможности Нидерланды смогут предоставить для участия в подобной миссии после достижения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину и призвала воздержаться от поспешных шагов.

    В июне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении дополнительных 500 млн евро на поставки военной техники и боеприпасов для Украины.

    Незадолго до этого военно-морские силы Украины получили от Нидерландов очередной противоминный корабль класса Alkmaar в рамках военной поддержки.

    2 июля 2026, 10:32 • Новости дня
    Кличко: Киев подвергся самому массированному удару
    Кличко: Киев подвергся самому массированному удару
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ночная атака на объекты военной промышленности и энергетической инфраструктуры украинской столицы была самой массированной, заявил мэр города Виталий Кличко.

    «Самая массированная атака, <…> самая масштабная», – заявил он в видеообращении, передает ТАСС.

    Политик уточнил, что серьезные разрушения зафиксированы во всех районах.

    Местные средства массовой информации также подтвердили появление сильного задымления и множественных очагов возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    Были поражены заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы.

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    2 июля 2026, 07:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным заводам и аэродромам на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные атаковали высокоточным оружием и беспилотниками предприятия военной промышленности и энергетические объекты в нескольких украинских регионах, сообщило Минобороны.

    Поражены предприятия военной промышленности и топливно-энергетический комплекс в Киеве и области. Кроме того, серьезный урон нанесен инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, указало ведомство в Max.

    Атака осуществлялась с использованием высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных дронов.

    Ранее российские военкоры сообщали, что в ночь на 2 июля российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве.

    В украинской столице прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

    Напомним, в конце прошлой недели ВС России в ответ на террористические атаки киевского режима поразили НПЗ в городе Кременчуг в Полтавской области, территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и объекты хранения вооружения в Киеве.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 00:59 • Новости дня
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    Загорелся популярный у иностранных наемников отель CityHotel Residence в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве загорелся элитный отель CityHotel Residence, в котором размещаются иностранные наемники, приезжающие на Украину воевать на стороне ВСУ, сообщают российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы.

    Мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях подтвердил пожар в Шевченковском районе. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко указал, что «в результате атаки произошло возгорание в отеле».

    «Военкоры Русской весны» пишут, что горит «элитный отель CityHotel Residence, в котором любят селиться иностранные наёмники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА на Киев.

    Позднее Кличко подтвердил атаку беспилотников на украинскую столицу, после этого в городе начался масштабный пожар.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (12)
    2 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве

    ВС России поразили производства ракет, дронов «Лютый» и систем РЭБ в Киеве

    Минобороны рассказало о пораженных целях в Киеве
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе удара по инфраструктуре киевского режима поразили заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны.

    В Киеве уничтожены мощности завода «Радионикс», выпускающего системы управления для ракет «Нептун-МД» и «Фламинго», указало ведомство в Max.

    «Радоникс» – это ключевая научно-производственная база, которая выпускает системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго», оперативно-тактических ракет «Файер Пойнт-7, -9», управляемых ракет «Нептун-МД» и зенитных управляемых ракет (проект «Клон»).

    Кроме того, продукция завода влияет на боевые способности ВВС Украины и их возможность противостоять системам ПВО.

    Также значительный ущерб нанесен компании «Атлон Авиа» и предприятию «Антонов», где собирались ударные дроны большой дальности «Лютый» и «Магура УА».

    «Атлон Авиа» также производит БПЛА других типов и барражирующие боеприпасы.

    Поражены цеха Киевского радиозавода, производившего прицельные комплексы для бронетехники и компоненты для БПЛА.

    АО «Киевский радиозавод» модернизирует прицельные комплексы для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпускает оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, комплектующие почти для всех разведдронов и ударных дронов ВСУ.

    Также предприятие производит интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники.

    Уничтожен логистический центр «МЛП-Чайка» с западным вооружением и склад горючего «Грандтерминал», снабжавший топливом украинские войска. Дополнительно поражены газораспределительные станции, обеспечивавшие энергией оборонный комплекс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали высокоточным оружием предприятия военной промышленности в нескольких украинских регионах.

    Также ВС России нанесли удары по газовой инфраструктуре украинских военных возле Запорожья с помощью беспилотников «Герань», и поразили объекты транспортной и военной инфраструктуры украинской армии в двух областях.

    Видео ударов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Комментарии (11)
    2 июля 2026, 00:34 • Новости дня
    Масштабный пожар произошел в Киеве на фоне атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА на украинскую столицу. Российские военкоры со ссылкой на местные украинские ресурсы сообщают о масштабном пожаре в Киеве.

    Кличко в соцсетях сообщил о БПЛА в Деснянском и Шевченковском районах города.

    «Масштабный пожар в Киеве после удара. Кадры сильного пожара после атаки ударного дрона публикуют местные ресурсы», – пишут «Военкоры Русской весны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил об атаке ударных БПЛА.

    Российские войска нанесли удары КАБами по складам ВСУ в Запорожье.

    «Герани» поразили логистические центры ВСУ в районе Новой Одессы Николаевской области Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 июля 2026, 01:25 • Новости дня
    Daily Star: Любовница Ермолаева лишилась обеих ног в результате взрыва в Монако

    Daily Star: В Монако пострадала дочь бывшего украинского зампрокурора Насобина

    Tекст: Антон Антонов

    Тяжело пострадавшей при взрыве в Монако женщиной оказалась 46-летняя Анна Насобина, дочь бывшего зампрокурора Днепропетровской области, пишут Nice Matin и Daily Star. Daily Star называет ее любовницей украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

    «По имеющимся данным, женщиной, тяжело пострадавшей в результате взрыва бомбы в доме украинского олигарха в Монако, оказалась любовница миллиардера, предположительно ставшего целью взрыва», – пишет Daily Star.

    По данным Nice Matin, Насобина в результате взрыва в Монако получила серьезные увечья и потеряла обе ноги. Daily Star уточняет, что ей пришлось перенести ампутацию обеих ног в результате травм, полученных при взрыве.

    Насобина – акционер британской компании Wycombe Square Investments LLP, которая занимается налоговым сопровождением нерезидентов, соучредительница закрытого лондонского клуба Club Eclectique.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о тяжелом ранении находившейся рядом с Ермолаевым женщины.

    Уточнялось, что «официальная жена бизнесмена Вадима Ермолаева, возле дома которого в Монако вечером 29 июня прогремел взрыв, не получила ранения, она физически находилась в другом месте».


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    2 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России

    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Целями российских ударов по Киеву стали предприятия по сборке ракет и дронов дальнего радиуса действия, а также склады топлива, которое используется ВСУ в зоне СВО. Таким образом Россия защищает безопасность не только военных на фронте, но и мирного населения регионов в глубине своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

    Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

    «Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

    Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

    Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

    «Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.

    Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.

    Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

    Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

    Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

    «Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.

    «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

    Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    2 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота

    Британский доклад: Россия запускала беспилотники над НАТО с судов теневого флота

    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    @ SOPA Images/Reuters

    Для выявления уязвимостей европейской противовоздушной обороны с подсанкционных нефтяных танкеров тайно запустили 144 беспилотника, пролетевших над стратегическими военными базами континента, заявляют авторы доклада Международного института стратегических исследований, расположенного в Лондоне.

    Россия якобы («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска беспилотников над стратегическими объектами в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Целью кампании было выявление слабых мест в европейских системах противовоздушной обороны.

    Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Около половины инцидентов произошло над военными базами, где хранятся американские ядерные бомбы, и над базой французских атомных подводных лодок. Появление дронов иногда приводило к закрытию аэропортов.

    «Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их теневой флот использовались в качестве морских платформ для запуска, возвращения или ретрансляции сигналов», – заявил соавтор доклада Чарли Эдвардс.

    Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Однако соавтор доклада Луи Бирн отметил, что инциденты с беспилотниками практически прекратились, когда европейские государства начали досматривать суда теневого флота ранее в этом году. В Министерстве обороны России не ответили на запрос агентства о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.

    В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Литву для обсуждения ответных мер на пролеты дронов.

    Осенью прошлого года бывший аналитик датской разведки обвинил Москву в использовании танкера для запуска неопознанных аппаратов.

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    2 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе таможенного пункта «Красный камень» в Брянской области произошла еще одна атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на источник в Telegram.

    По данным телеканала, удар был нанесен повторно, однако каким именно средством он был осуществлен, не уточняется, пишет Lenta.ru. Информации о разрушениях также не приводится. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

    До этого днем  украинский беспилотник самолетного типа атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск – Анапа, в районе таможенного перехода «Красный камень». В результате удара травмы получили два водителя, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пассажиры автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, не пострадали и были доставлены в Гомельскую область.

    Следователи завели дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области.

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    2 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Даже Кличко признал масштаб удара по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже мэр Киева Виталий Кличко признал масштаб российских ударов по территории Украины.

    Дипломат процитировала слова Кличко, который, по ее утверждению, так оценил произошедшее: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Соответствующий комментарий Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    При этом она подчеркнула, что российские удары были направлены не по гражданской инфраструктуре, а по военно-стратегическим объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

    Ранее Захарова назвала убийства мирных граждан повседневной практикой украинских властей.

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    2 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»

    Германия обвинила украинца в теракте на «Северных потоках»

    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Федеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинения украинскому гражданину в соучастии в военном преступлении в связи с диверсией на трубопроводах «Северный поток».

    Немецкая прокуратура обвинила гражданина Украины, известного как Сергей К., в осуществлении диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, сообщает Politico. В обвинительном заключении утверждается, что он действовал как соучастник военного преступления, совершив «нападение на гражданские объекты», вызвав взрыв и разрушив инфраструктуру.

    По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи офицером украинской армии, вместе с другими военными разработал план уничтожения трубопроводов. Целью диверсии было прекращение поставок российского газа и лишение Москвы доходов, которые могли быть направлены на ведение боевых действий.

    Следователи полагают, что Сергей К. командовал парусной яхтой Andromeda, с которой, предположительно, была осуществлена операция. Сообщается, что он въехал в Германию через Польшу по поддельному паспорту и перевез взрывчатку военного назначения в район датского острова Борнхольм.

    Мужчина был арестован в Италии в августе 2025 года и через три месяца экстрадирован в Германию. С тех пор он находится в предварительном заключении в Гамбурге. Сам обвиняемый отрицает свою вину, а президент Украины Владимир Зеленский ранее отвергал причастность своего правительства к диверсии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года суд ФРГ арестовал подозреваемого в подрыве газопроводов гражданина Украины Сергея К.

    Немногим ранее Италия передала этого мужчину немецким правоохранительным органам для проведения следственных действий.

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    2 июля 2026, 17:38 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению

    Фон дер Ляйен: ЕК применит опыт Украины к Армении

    Глава Еврокомиссии заявила о распространении украинского опыта на Армению
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Европейского союза намерено использовать наработки, полученные на Украине и в Молдавии, для поддержки Еревана, сообщил глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, на следующей неделе ожидается визит профильных экспертов, которые займутся вопросами энергетической независимости республики и диверсификации поставок энергоресурсов, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

    Глава ЕК подчеркнула важность предстоящих изменений. «У европейского объединения в этой сфере большой опыт на примерах Украины и Молдовы», – заявила фон дер Ляйен.

    Помимо энергетического сектора, европейские чиновники планируют поддержать местных фермеров. Политик пообещала открыть доступ на рынки Европы почти для 99% армянской сельскохозяйственной продукции.

    Напомним, самолет председателя Еврокомиссии приземлился в ереванском аэропорту Звартноц.

    Брюссель запланировал отменить пошлины на 80% армянского экспорта. Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о разработке масштабного пакета экономической помощи Еревану.

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    2 июля 2026, 03:23 • Новости дня
    Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве
    Российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    После атаки БПЛА российские войска нанесли ракетные удары по целям в Киеве, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Воздушные силы Украины, а также российские военкоры.

    Воздушные силы Украины сообщили об атаковавших с севера баллистических ракетах.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «не менее 30 баллистических ракет ударили по столице Украины», еще около 20 крылатых ракет, «Калибры» и  Х101, «приближаются» к городу.

    «Киев в огне после массированных ударов», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве на фоне атаки ударных БПЛА прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога.

    Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку БПЛА и сообщил о масштабном пожаре в Деснянском и Шевченковском районах города.

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    2 июля 2026, 13:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Пискуновку в ДНР
    Российские войска освободили Пискуновку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями Южной» группировки освобождена Пискуновка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ около Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял до 155 военнослужащих, три бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Лужков, Хотени и Новой Сечи Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядолм с Лютовкой, Зрубанкой, Белым Колодезем и Казачьей Лопанью.

    При этом ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Просянки Харьковской области, Святогорска, Щурово и Лозового ДНР.

    Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбиты 20 беспилотников противника «Баба-Яга» и «Вампир», пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Райского, Грузского ДНР и Новотроицкого Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 365 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin  и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.

    За день до того ВС России зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

    До этого они взяли под контроль днепропетровскую Богодаровку.

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    2 июля 2026, 21:06 • Новости дня
    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Пасечник: Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Лисичанске ЛНР оказался под ударом пассажирский автобус, ранения получили двенадцать человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    Обстрел произошел в момент возвращения горожан с работы. «В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших еще уточняется», – написал Пасечник в своем канале в Max.

    По его словам, все раненые оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Характер травм у пострадавших различается, данные о состоянии людей уточняются.

    Глава республики также сообщил, что следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия ударов по автобусу. Правоохранительные органы осматривают место происшествия и собирают материалы для последующего разбирательства.

    В начале июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами.

    В августе 2024 года ВСУ обстреляли пассажирский транспорт в Лисичанске кассетными боеприпасами. В результате того удара погибли три мирных жителя.

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