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Вице-спикер Сейма Польши потребовал лишить Украину финансовой поддержки
Вице-спикер Сейма Польши Босак потребовал лишить Украину финансовой поддержки
Финансовую помощь Украине следует немедленно прекратить, заявил в эфире телеканала TVP Info вице-спикер Сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак.
Финансовую помощь Украине следует немедленно прекратить, заявил вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире телеканала TVP Info, передает РИА «Новости».
Представитель коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» выразил убеждение, что польские налогоплательщики остаются с долгами из-за схемы перевода средств через Евросоюз в Киев.
Босак отметил: «Мы переводим деньги в ЕС, а ЕС переводит деньги в Киев, и польские налогоплательщики остаются с долгами, которые нам придется выплачивать десятилетиями». По его мнению, это обстоятельство делает ситуацию для Польши крайне невыгодной, а саму поддержку – вредной и иррациональной.
Политик также подчеркнул, что помощь киевскому правительству осуществляется без каких-либо условий, что, по его словам, «просто позорно» для польских властей. Он добавил, что такие решения ставят Варшаву в уязвимое положение, и Киев якобы презирает Польшу как слабую сторону.
Вице-спикер выразил сомнение в целесообразности подобных шагов, указав, что «безусловная помощь и финансирование правительства в Киеве, задолженность польского государства для финансирования коррумпированного правительства в Киеве – это абсолютно вредно и иррационально». Босак считает, что США, возможно, просчитали ситуацию иначе, однако призвал Варшаву прекратить поддержку немедленно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кшиштоф Босак заявил о нежелании видеть Владимира Зеленского в Польше.
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