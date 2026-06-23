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    Британский премьер не мог ничего поменять у себя дома, именно поэтому вел активную внешнюю политику, но при этом достаточно легко ломался через колено при необходимости. В глазах простых британцев он начал выглядеть как человек, которого больше волнует судьба Украины, чем необходимость масштабных реформ в своей стране.

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    23 июня 2026, 12:18 • Новости дня

    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев

    Политолог Стремидловский: В Польше видят угрозу со стороны Украины

    Полонист: Власти Польши официально разрешили ненавидеть украинцев
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Однако пока в Варшаве не готовы признать необходимость смены курса, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее издание Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной.

    «Польские чиновники, отказываясь от украинских наград, зарабатывают политические очки», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он напомнил, что в Польше к украинцам и прежде было негативное отношение, но это не поддерживалось властью, медиа и лидерами общественного мнения. Теперь же все чаще и все более открыто звучат голоса, что украинцы – это не друзья польского народа.

    «То есть обществу фактически официально разрешили ненавидеть украинцев», – уточнил собеседник. По его мнению, накал конфликта между Варшавой и Киевом достигнет пика, когда Польша откажется быть логистическим хабом для переправки на Украину западной военной техники и предоставлять прочую помощь. Однако пока говорить об этом не приходится. Сейчас в республике очень сильна дискуссия, относительно того, какую геополитическую концепцию выбрать, добавил Стремидловский.

    «Один из вариантов предполагает ее вхождение в британский альянс стран Северной Европы и Прибалтики. При этом у Варшавы не самые лучшие отношения с той же Швецией. Среди других путей – концентрация усилий в рамках Веймарского треугольника (группа для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией), а также ставка на США», – детализировал политолог.

    «То есть польские политики находятся в той ситуации, когда они ломают голову над тем, что будет происходить в мире дальше и как в этой ситуации им не оказаться одним среди геополитических айсбергов, которые могут их раздавить, как это уже бывало в польской истории», – уточнил спикер. На этом фоне примечательны разговоры о возможной войне Варшавы и Киева.

    «Издание Mysl Polska, которое предрекает конфликт, – нишевое. При этом, я думаю, версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Как только местные ведущие издания начнут говорить об этом, тогда можно будет считать, что в Варшаве что-то меняется. Пока же в Польше не готовы признать необходимость смены курса», – заключил Стремидловский.

    Напомним, между Варшавой и Киевом продолжает развиваться «война орденов». Теперь польские чиновники возвращают украинские награды. В частности, о таком решении сообщил вице-спикер сената страны Михал Каминьский. Он объяснил свой поступок действиями и высказываниями Владимира Зеленского. Политик выразил недоумение тем, что Украина продолжает искать национальных героев среди лиц, ответственных за трагические события в истории польско-украинских отношений.

    Отметим, в пятницу, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения названия «Героев УПА*» (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест. Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В своем обращении через соцсети он упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю.

    Кроме того, от польского ордена Белого Орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

    Глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Навроцкого, сыронизировав над его именем. «Кароль – это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», – сказал Зеленский. Он сравнил действия польского президента с поведением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

    Оба лидера, по его мнению, занимались радикализацией общества для повышения собственных рейтингов. Зеленский объяснил действия Навроцкого намерением занять кресло премьер-министра республики в 2027 году вместо Дональда Туска. «Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки», – предупредил глава киевского режима.

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши, – ответил ему Навроцкий. – Все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты». Он отметил, что «не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются».

    На фоне этого скандала в Польше призвали готовиться к вероятной войне с Украиной. «Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом – даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы», – пишет издание Mysl Polska. Как отмечает автор материала, СВО рано или поздно закончится поражением Киева, при этом «у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира», а также огромная украинская армия, состоящая в основном из деморализованных солдат.

    В этих условиях, по мнению обозревателя, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша. «Единственный способ предотвратить это – наращивать собственный потенциал и снижать риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», – говорится в публикации.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    22 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    Навроцкий: Все поляки знают, сколько зла сделали Польше украинские националисты
    @ Newspix/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польский президент Кароль Навроцкий публично отреагировал на слова Владимира Зеленского, который ранее обвинил Варшаву в эскалации напряженности ради внутриполитических выгод.

    Политик подчеркнул, что текущие разногласия между странами лежат исключительно в плоскости исторической памяти, передает РИА «Новости».

    «Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши… потому что все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты», – заявил Навроцкий во время общения с прессой.

    Глава государства добавил, что Варшава категорически не приемлет использование красно-черного флага, являющегося символом националистических движений. Он также выразил уверенность в полном единстве польских патриотов и правительства перед лицом подобных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию Украинской повстанческой армии (УПА, признана в России экстремистской и запрещена).

    Украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу за отзыв высшей государственной награды.

    Ранее глава польского государства возмутился службой обученных в республике солдат ВСУ под знаменами украинских националистов.

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    22 июня 2026, 19:42 • Новости дня
    В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Гусев: В результате ракетного удара по Воронежу погибли пять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о последствиях ракетной атаки на регион, в результате которой погибли пять человек.

    В результате удара погибли пять человек, несколько десятков обратились за медицинской помощью, большинство из которых уже отпущены домой, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой», – заявил глава региона.

    Наибольший ущерб нанесен промышленному предприятию в левобережной части Воронежа, где произошел пожар. Открытое горение ликвидировали в 16.30, сейчас идет разбор завалов. Роспотребнадзор не выявил превышения концентрации опасных веществ в воздухе. Кроме того, обломки повредили фасады и остекление 10 многоквартирных домов, а также кровли шести частных строений и около 50 автомобилей.

    Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы – по 300 тыс. рублей. Губернатор подчеркнул важность соблюдения сигналов тревоги, отметив, что большинство работников предприятия уцелели благодаря своевременному спуску в убежище.

    Ранее сообщалось, что из-за падения обломков сбитых воздушных целей в Воронеже пострадали три человека.

    В начале мая на одном из местных предприятий после атаки беспилотника произошло возгорание.

    В конце апреля регион пережил самую крупную с начала года атаку дронов.

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    22 июня 2026, 19:35 • Видео
    Кир Стармер все. Что дальше?

    Что означает уход Стармера для отношений Москвы и Лондона

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Что это означает для конфликта между Москвой и Лондоном? Изменится ли стратегия по Украине?

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    22 июня 2026, 18:13 • Новости дня
    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    Авиация России нанесла удары бомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экипажи Воздушно-космических сил России применили авиабомбы ФАБ-500 для поражения военных объектов противника, сообщило Минобороны России.

    Удары пришлись по пункту управления беспилотными летательными аппаратами и месту временного размещения личного состава, передает Минобороны.

    Атакованные позиции принадлежали 15-й отдельной бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Цели располагались в районах населенных пунктов Анновка и Доброполье на территории Донецкой народной республики.

    Ведомство также опубликовало кадры успешного поражения указанных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи российских истребителей-бомбардировщиков ликвидировали пункты управления беспилотниками в Доброполье точными ударами бомб ФАБ-500.

    Несколькими днями ранее дроны-камикадзе «Герань» поразили пункт дислокации сил украинской нацгвардии около этого же населенного пункта.

    До этого российская авиация нанесла удары тяжелыми бомбами по другим военным объектам противника в Донецкой народной республике.

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    22 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким

    Леськевич: Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким

    Зеленский дважды отказался от контактов с Навроцким
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким для решения проблемы с названием одного из подразделений ВСУ, сообщил пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич.

    По словам Леськевича, украинский лидер проигнорировал попытки Варшавы обсудить присвоение воинской части ВСУ имени боевиков УПА (признана экстремистской, запрещена в России), передает ТАСС.

    «Заявления <...> Владимира Зеленского о том, что президент Польши Кароль Навроцкий не захотел с ним поговорить, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части имени «героев УПА», не находят подтверждения в фактах», – подчеркнул Леськевич.

    По словам пресс-секретаря, украинская сторона изначально предложила телефонный разговор, который не состоялся из-за «отсутствия реакции Зеленского». Затем была согласована личная встреча, но Зеленский от нее отказался. Леськевич отметил, что власти Украины не готовы менять название части, названной в честь преступников.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

    Глава МИД Украины Дмитрий Сибига в знак протеста отказался от польского Командорского креста.

    Украинский лидер резко раскритиковал польского коллегу за отзыв высшей государственной награды.


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    22 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    Миронов: ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик

    ВСУ атаковали переполненный пассажирский автобус в Горловке в час пик
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинские войска атаковали рейсовый транспорт в Калининском районе Горловки ДНР в вечерний час пик, в результате чего ранения получили более десятка мирных жителей, сообщил директор предприятия «Горсвет», которое занимается пассажирскими перевозками, Владимир Миронов.

    Инцидент произошел около 16.30 по московскому времени. Под удар попал следовавший по второму маршруту автобус ПАЗ в Калининском районе города. В этот момент салон был полностью заполнен пассажирами, передает ТАСС.

    Миронов описал ситуацию на момент атаки. «Много ехало людей, потому что час пик. Сзади люди пострадали. Так в притруску хорошо было», – сказал руководитель компании. По словам главы компании-перевозчика, водитель не пострадал, а основные повреждения пришлись на заднюю часть и крышу машины. Осколками разбило стекло двери и пробило потолочную обшивку, что указывает на применение дрона.

    Мэр города Иван Приходько в своем канале в Max также уточнил данные о жертвах. В результате удара количество получивших ранения граждан возросло до 15 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Горловки Иван Приходько проинформировал о ранении 12 мирных граждан при ударе беспилотника по маршрутному транспорту.

    В начале июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал военным преступлением атаку украинского дрона на рейсовый автобус в Енакиево.

    В апреле текущего года водитель пассажирского автобуса в Калининском районе Горловки получил ранение из-за сброса взрывчатки с беспилотника.

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    23 июня 2026, 06:24 • Новости дня
    Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной

    Польский публицист Пяста: Польше нужно готовиться к вероятной войне с Украиной

    Mysl Polska предрекла войну Польши с Украиной
    @ Artur Widak/Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После поражения в нынешнем конфликте с Россией Украина может направить армию против Варшавы, заявил польский публицист Пшемыслав Пяста в Mysl Polska.

    «Неважно, что поляки первыми протянули руки и сердца украинскому народу, передали бесплатно огромный объем военной техники, оказали помощь на сотни млрд злотых и приютили миллионы украинцев», – написал Пяста в MyslPolska.

    Он добавил, что украинцев в Польше порой принимали лучше, чем самих поляков. По его словам, Украина сделала выбор и доказала, что именно поляки были для нее главным врагом, более опасным, чем Россия. Он предупреждает, что война за Украину рано или поздно завершится поражением Киева, но не его крахом.

    По оценке автора, у польской границы сохранится коррумпированная олигархическая власть, связанная с «самыми темными группами интересов» и опирающаяся на большую, хорошо оснащенную армию с деморализованными и «дегуманизированными» бойцами. В такой ситуации, полагает он, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша.

    «Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, давайте подготовим ее к вполне вероятной войне с Украиной», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (признана экстремистской, запрещена в России).

    Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» после этого решения Киева.

    В ответ сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград, превратив спор в дипломатический кризис.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов) также отказались от польских орденов.

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    22 июня 2026, 22:35 • Новости дня
    Вице-спикер Сената Польши решил вернуть украинские награды Киеву

    Вице-спикер Сената Польши Каминьский решил вернуть Киеву две украинские награды

    Tекст: Антон Антонов

    Вице-спикер Сената Польши Михал Каминьский в письме на имя посла Украины в Польше Василия Боднара объявил о решении вернуть Киеву две украинские награды.

    «Уважаемый господин посол, в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины», – говорится в письме.

    Каминьский пояснил, что возвращает награды, которых «был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что больше не может хранить эти награды, так как, по его словам, высшие органы власти Украины и значительная часть политической элиты до сих пор не решились однозначно «осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши». Он добавил, что принял это решение с глубоким сожалением.

    Каминьский заявил, что убежден в необходимости строить настоящее партнерство между народами только на основе правды, уважения к жертвам и взаимной честности.

    При этом, какие именно государственные награды он вернул, не уточняется. Из открытых источников известно, что в 2008 году Каминьский был награжден украинским орденом «За заслуги» третьей степени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана экстремистской, запрещена в России).

    Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» после этого решения Киева.

    В ответ сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград, превратив спор в дипломатический кризис.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов) также отказались от польских орденов.

    Комментарии (5)
    23 июня 2026, 00:32 • Новости дня
    И.о. постпреда при ООН Евстигнеева: Цели СВО будут достигнуты
    И.о. постпреда при ООН Евстигнеева: Цели СВО будут достигнуты
    @ russiaun

    Tекст: Антон Антонов

    СВО последовательно достигает поставленных целей, заявила и. о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза ООН по Украине.

    «СВО последовательно достигает поставленных целей. Российские вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения», – приводит слова Евстигнеевой РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что Россия продолжит реализовывать задачи спецоперации, а поставки западного оружия, санкции и попытки давления, по ее словам, не способны изменить ситуацию на фронте.

    «Цели СВО будут достигнуты в полном объеме, а все источники угроз безопасности России устранены», – добавила Евстигнеева.

    Она подчеркнула, что российская сторона не наносит удары по гражданской инфраструктуре и строго соблюдает обязательства по Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, передает ТАСС.

    Евстигнеева также категорически отвергла причастность России к удару по Киево-Печерской лавре, назвав святыню общей для всех православных христиан. Представленные Киевом материалы, якобы доказывающие применение БПЛА «Герань» по Успенскому собору, она охарактеризовала как пропагандистскую акцию, отметив проржавевший двигатель обломков.

    По ее словам, видеозаписи очевидцев указывают, что собор пострадал из-за неудачной попытки украинского расчета ПВО перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евстигнеева назвала удар ВСУ по автобусу попыткой втянуть Минск в конфликт.

    Министерство обороны России заявило о поражении комплекса зданий Киево-Печерской лавры ракетой американского ЗРК Patriot и подчеркнуло отказ Вооруженных сил России от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

    Комментарии (11)
    23 июня 2026, 10:43 • Новости дня
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    СК установил ответственных и исполнителей теракта ВСУ против белорусских детей
    @ E_V_Kovalchuk

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заочно предъявлено обвинение в террористическом акте пяти украинским военнослужащим, причастным к атаке беспилотника по автобусу с белорусскими детьми, сообщил Следственный комитет России.

    Следственный комитет России заочно обвинил в теракте украинских военных, причастных к удару по автобусу с детьми в Брянской области, передает РИА «Новости».

    Организованы мероприятия по объявлению фигурантов в международный розыск и их заочному аресту.

    «В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего гибель людей)», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По данным следствия, к преступлению причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР минобороны Украины Олег Иващенко. Они обеспечили целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке. Непосредственными исполнителями стали трое украинских военнослужащих: Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум.

    Следователи продолжают устанавливать личности других соучастников преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Следственный комитет России возбудил по факту данного удара уголовное дело о террористическом акте. МИД Белоруссии потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

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    23 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    Российская армия прорвалась на северную окраину Константиновки
    Российская армия прорвалась на северную окраину Константиновки
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские штурмовые подразделения успешно закрепились в районе Червоный Константиновки, значительно усилив давление на оборонительные рубежи украинских войск, сообщают военкоры.

    Передовые отряды ВС России установили контроль над новыми позициями в Константиновке, передает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Обстановка в Константиновке для ВСУ остается сложной и продолжает ухудшаться. Российские маневренные группы смогли проникнуть в Червоный район – северную окраину города», – сообщили военкоры

    Появление бойцов на этом участке фронта свидетельствует о возрастающем давлении на украинский гарнизон. При этом украинские военные аналитики признают, что на востоке и западе населенного пункта продолжаются тяжелые бои.

    Группировка «Юг» освободила за сутки 103 здания в Константиновке.

    Военнослужащие штурмовых подразделений Южной группировки войск развернули флаг России на освобожденной улице Преображенской в Константиновке.

    Военнослужащие четвертой бригады Южной группировки войск эвакуировали первых мирных жителей из освобождаемой от ВСУ Константиновки.

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    23 июня 2026, 11:33 • Новости дня
    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков

    TWZ: На авиабазе Энгельс зафиксировали строительство 17 защитных ангаров

    TWZ узнало о возведении укрытий для российских стратегических бомбардировщиков
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    На аэродроме в Саратовской области ведется масштабное сооружение защитных конструкций, предназначенных для укрытия тяжелых самолетов от возможных воздушных атак, пишет TWZ.

    Спутниковые снимки зафиксировали процесс возведения защитных сооружений для стратегических бомбардировщиков на авиабазе Энгельс, передает The War Zone.

    На кадрах, сделанных 20 июня, видно строительство не менее 17 крупных ангаров. Размеры этих укрытий соответствуют габаритам ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160, базирующихся на аэродроме.

    Издание отмечает, что работы начались весной 2025 года. Энгельс является ключевым транспортным узлом российской дальней авиации. Здесь дислоцируется 22-я тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия, самолеты которой активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Ранее база неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников.

    Появление защитных ангаров для крупных самолетов – беспрецедентный шаг для Воздушно-космических сил России, пишет издание. Долгое время стратегическая авиация размещалась на открытых стоянках. Новые укрытия, вероятно, призваны защитить ценную технику от ударов дронов и скрыть ее перемещения от спутников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Минобороны анонсировало строительство защитных ангаров для боевой авиации.

    В марте 2025 года Саратов и Энгельс пережили масштабную атаку украинских беспилотников. В июне прошлого года дроны ВСУ совершили налет на аэродромы базирования стратегических бомбардировщиков в пяти регионах России.

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    22 июня 2026, 18:57 • Новости дня
    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Рожин: Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана

    Российские военные подняли флаги в большинстве районов Красного Лимана
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о текущей ситуации в Красном Лимане. По его данным, российские подразделения уверенно закрепляются в населенном пункте.

    «Российские флаги в Красном Лимана. Сейчас они фиксируются в большинстве районов города», – заявил эксперт в Max. Он отметил, что боевые действия в этом направлении продолжаются.

    Помимо городских кварталов, столкновения идут в лесах к югу от Красного Лимана. Также российские силы ведут бои за Старый Караван, продвигаясь в сторону Райгородка и Славянска.

    Ранее пленный украинский военнослужащий Юрий Контробай заявил о потере Киевом контроля над Красным Лиманом.

    Двумя днями ранее штурмовые отряды российской армии продвинулись в городской застройке этого населенного пункта.

    До этого Министерство обороны России сообщило о создании огневого мешка для остатков подразделений противника.

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    23 июня 2026, 05:56 • Новости дня
    Президента Польши не пригласили на конференцию по Украине в Гданьске

    Туск и Зеленский не пригласили Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске

    Президента Польши не пригласили на конференцию по Украине в Гданьске
    @ Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Польши и Владимир Зеленский не пригласили президента республики Кароля Навроцкого на конференцию по Украине, которая пройдет в Гданьске, сообщил глава Бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач.

    «Нет. Президент не получил такого приглашения на конференцию в Гданьске», – приводит слова Пшидача РИА «Новости».

    В Гданьске 25–26 июня состоится международная конференция по Украине под названием Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.

    Он добавил, что приглашения на URC 2026 рассылали единым документом премьер Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский. Пшидач рассказал, что видел такие приглашения у иностранных партнеров, которые интересовались, приедет ли на форум президент Навроцкий, и отвечал им, что глава республики участвовать не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига допустил отказ Киева от участия в конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

    Президент Пресс-секретарь польского лидера Рафал Леськевич заявил о двух отказах Зеленского от телефонного разговора и встречи с Навроцким по проблеме названия одного из подразделений ВСУ.

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    22 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    Российские войска поразили склад боеприпасов и позиции ВСУ в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы группировки «Юг» успешно ликвидировали пункт временной дислокации и арсенал противника в Константиновке, сообщило Минобороны.

    Точечные удары наносились при тесном взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, сообщается в канале ведомства в Max. Вражеский объект располагался в одном из домов частного сектора. Огонь артиллерии спровоцировал возгорание здания, что привело к мощной детонации хранившихся внутри боеприпасов.

    Российские подразделения продолжают удерживать под постоянным огневым контролем все районы населенного пункта, подчеркнули в Минобороны. Операторы разведывательных дронов помогают оперативно выявлять и уничтожать любые появляющиеся цели.

    Видео с уничтожением пункта дислокации и склада боеприпасов ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

    Ранее ВС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и складам горючего ВСУ.

    В субботу российский Су-34М уничтожил крупный склад украинских дронов под Харьковом.

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    22 июня 2026, 21:55 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили американо-иранский меморандум

    Москва и Тегеран провели консультации по меморандуму Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве прошли консультации представителей Москвы и Тегерана по ближневосточной проблематике, сообщил МИД России.

    Представители России и Ирана провели в Москве консультации, посвященные ближневосточной проблематике, говорится в официальном заявлении МИД России.

    В переговорах приняли участие спецпредставитель министра иностранных дел РФ по сирийскому урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак и помощник главы МИД Ирана, генеральный директор Главного управления Западной Азии и Северной Африки Мехди Шуштари.

    Главной темой встречи стали перспективы реализации меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ направлен на завершение военного конфликта в ближневосточном регионе.

    Президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду на предотвращение возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Участники переговорного процесса создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного соглашения.

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