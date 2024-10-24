Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.3 комментария
Путин заявил о прямом участии военных НАТО в конфликте на Украине
Западные страны не только вооружают Украину, но и участвуют в конфликте через прямое присутствие военнослужащих НАТО, задействованных в операциях с беспилотными аппаратами в Черном море, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что западные страны активно вооружали киевский режим, и это дошло до прямого участия армий стран Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
«Дальнейшие шаги эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу», – сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подчеркнул необходимость предотвратить вовлечение НАТО в конфликт на Украине, чтобы избежать катастрофы.