  • Новость часаПутин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
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    Путин назвал ложью сообщения об отказе от контактов с Западом
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    24 октября 2024, 20:35 • Новости дня

    Путин заявил о прямом участии военных НАТО в конфликте на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны не только вооружают Украину, но и участвуют в конфликте через прямое присутствие военнослужащих НАТО, задействованных в операциях с беспилотными аппаратами в Черном море, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что западные страны активно вооружали киевский режим, и это дошло до прямого участия армий стран Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Дальнейшие шаги эскалации заключались в том, что западные страны начали активно вооружать киевский режим. До чего дело дошло? До прямого участия военнослужащих армий стран НАТО в этом конфликте. Потому что мы знаем, что и как делается при запуске беспилотных морских аппаратов в Черном море. Знаем, кто там присутствует, из каких европейских стран НАТО и как они осуществляют эту работу», – сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом подчеркнул необходимость предотвратить вовлечение НАТО в конфликт на Украине, чтобы избежать катастрофы.

    24 октября 2024, 08:12 • Новости дня
    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене

    NTV: Россиянина в Мюнхене обвинили в убийстве двух солдат ВСУ после спора в баре

    Россиянина обвинили в убийстве украинских военных в Мюнхене
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная прокуратура Мюнхена предъявила обвинение гражданину России в убийстве двух украинских солдат, участвовавших в боевых действиях и находившихся на лечении в Германии, сообщил телеканал NTV.

    По версии следствия, 57-летний россиянин в городе Мурнау, Верхняя Бавария, проводил время в баре с двумя мужчинами, которых ранее прооперировали в местной больнице после боевых ранений.

    В какой-то момент между ними возник конфликт на почве ситуации на Украине. Тела мужчин с ножевыми ранениями нашли на территории ТЦ, передает телеканал «360» со ссылкой на NTV.

    Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения в убийстве гражданину России.

    Ранее суд в Германии приговорил мужчину с гражданством России и Германии к шести годам и девяти месяцам заключения за поставки электроники в Россию якобы в нарушение санкций.

    До этого немецкие правоохранительные органы задержали граждан России, Украины и Армении по подозрению в работе на иностранную спецслужбу.

    В Баварии были задержаны двое россиян по подозрению в «работе на российские спецслужбы» и якобы подготовке диверсий на территории Германии.

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    23 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    Путин передал «купюру БРИКС» Набиуллиной
    @ Григорий Сысоев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите БРИКС в Казани президенту России Владимиру Путину подарили символическую купюру межгосударственного объединения, которую он передал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, купюра была создана одним из российских участников встречи, возможно, Торгово-промышленной палатой. Он добавил, что купюра символизирует общую работу, которая осуществляется в рамках БРИКС, сообщает ТАСС.

    Путин, осмотрев «банкноту», передал ее Набиуллиной. Песков отметил, что реакция главы Банка России была весьма сдержанной. «Квазиденьга», как ее назвал представитель Кремля, не понравилась Набиуллиной. «Она очень ревностно следит за нашим рублем», - пояснил Песков реакцию главы ЦБ.

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам БРИКС обсудить создание единой финансовой системы, а не замену национальных валют.

    Коментарии (20)
    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (3)
    23 октября 2024, 21:50 • Новости дня
    Германия решила лишить украинцев пособия в 563 евро
    Германия решила лишить украинцев пособия в 563 евро
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинцы в Германии лишатся гражданского пособия в 563 евро вследствие изменения социальной политики, предусматривающей переориентацию льгот для беженцев, заявил министр финансов Кристиан Линднер, сообщает Deutsche Welle (признана иноагентом).

    Линднер объявил о планах отменить выплату гражданского пособия (Burgergeld) для украинцев. Эта выплата, составляющая 563 евро в месяц, предоставляется безработным гражданам Германии. В то время как украинцы получают эту поддержку с июня 2022 года, Линднер отметил: «Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев с Украины. Украинцы не должны сразу получать гражданское пособие, которое ориентировано на предоставление социально-экономического прожиточного минимума и участие в жизни общества даже без работы».

    Министр подчеркнул, что украинцы, подобно другим беженцам, должны будут получать пособие в 460 евро, что меньше чем Burgergeld. Несмотря на это, Линднер заверил, что украинцам не потребуется проходить процедуру предоставления убежища, однако они не будут автоматически получать гражданское пособие.

    По данным Deutsche Welle, в Германии сейчас находится около 1,2 млн украинцев, и из них 65% получают Burgergeld. Эта доля значительно превышает показатели среди беженцев из других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС с целью их возвращения домой, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал эту инициативу в контексте интеграции граждан в украинское общество.

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    24 октября 2024, 11:27 • Новости дня
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    Путин призвал адаптировать ООН к реалиям XXI века
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На заседании «БРИКС плюс» в Казани Владимир Путин заявил о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, подчеркнув важность увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности.

    Президент России Владимир Путин призвал адаптировать структуру Организации Объединенных Наций к современным реалиям, передает ТАСС. На пленарном заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс» в Казани он заявил о необходимости расширения присутствия развивающихся стран в Совете Безопасности ООН и других органах.

    «Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки», – сказал Путин. Глава государства отметил, что в зале присутствуют лидеры многих из этих стран.

    Это заявление демонстрирует стремление России к более равноправному представительству различных регионов мира в ООН, отражая изменения в глобальном политическом ландшафте. Путин выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и укрепление связей с развивающимися странами.

    В четверг саммит БРИКС начался с пленарного заседания в формате «аутрич» с участием лидеров почти 40 государств.

    Накануне участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, подводящую итоги российского председательства в объединении.

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    24 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово

    Минобороны: Российские войска с помощью ФАБ-3000 уничтожили базу БПЛА и 50 операторов ВСУ

    ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удар по временной базе БПЛА ВСУ в Курахово, уничтожив около 50 операторов и инструкторов, а также семь единиц военной техники, сообщило министерство обороны.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли авиаудар по пункту временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в городе Курахово.

    Для атаки использовалась авиабомба ФАБ-3000, которая поразила цель с высокой точностью. В результате удара было уничтожено около 50 операторов и инструкторов беспилотных летательных аппаратов, а также семь единиц вооружения и военной техники вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Операция по уничтожению базы БПЛА проводилась в координации с разведывательной деятельностью группировки войск «Южная». Операторы БПЛА обнаружили местоположение базы, после чего был нанесен точный удар.

    Между тем украинские войска начали отход с восточной окраины Курахово в ДНР, понеся значительные потери.

    Ранее ВС России уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянск. До этого ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции.

    Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ликвидировали цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области.

    Коментарии (15)
    24 октября 2024, 06:40 • Новости дня
    Киев перебросил резервы на Оскольское водохранилище

    Киев усилил группировку на Оскольском водохранилище для сдерживания российских войск

    Tекст: Денис Тельманов

    Командование ВСУ усилило группировку на Оскольском водохранилище, чтобы сдержать российские силы, сосредотачиваясь на переправе Сеньково – Кругляковка.

    Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг водохранилища.

    «Противник стягивает дополнительные силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко.

    Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта. Ранее сообщалось, что 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку.

    Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые украинскими инженерными подразделениями на Оскольском водохранилище.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более двухсот единиц различной бронетехники.

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ.

    За прошедшую неделю ВС России нанесли 36 ударов высокоточным оружием по объектам на Украине, включая объекты ВПК и энергетики и военную технику, а также освободили пять населенных пунктов.

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    24 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Названы не поддерживающие вступление Украины в НАТО члены альянса

    Politico: США, Германия и еще пять стран НАТО против вступления Украины в альянс

    Названы не поддерживающие вступление Украины в НАТО члены альянса
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Семь стран НАТО, включая США и Германию, против вступления Украины в альянс из-за опасений конфликта с Россией, пишет газета Politico.

    По данным Politico, США, Германия и еще пять стран НАТО не согласны с идеей немедленного вступления Украины в альянс.

    Газета подчеркивает, что такая позиция обусловлена опасениями прямого военного конфликта с Россией.

    Также в публикации приводятся слова неназванного представителя НАТО, который отметил, что такие страны, как Бельгия, Словения и Испания, следуют за США и Германией, избегая принятия Украины в альянс. Против членства Киева также выступают Венгрия и Словакия.

    Второй источник издания подчеркнул, что большинство стран блока поддерживают вступление Украины лишь в гипотетическом контексте. Если ситуация с приглашением Киева станет реальной, они начнут активно противодействовать этому процессу.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет обсуждать вступление Украины в НАТО, так как это недопустимо как в настоящем, так и в будущем.

    Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что вступление Украины в НАТО поставит крест на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Украине и вызовет неконтролируемую эскалацию. Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что угроза безопасности России не может быть устранена без демилитаризации и денацификации Украины, также для Москвы абсолютно неприемлемо членство Украины в НАТО.

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    23 октября 2024, 23:18 • Новости дня
    Посольство России обвинило Британию в прикрытии морских поставок оружия ВСУ

    Россия обвинила Британию в использовании зернового коридора для доставки оружия по Черному морю

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Британии обвинило Лондон в использовании зернового коридора для доставки вооружений Украине, прикрываясь гуманитарными целями.

    В заявлении, поступившем в представительство ТАСС в Лондоне, посольство России утверждает, что Британия использует защиту зернового коридора как прикрытие для поставок вооружений на Украину через Черное море.

    «Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение», – отмечается в сообщении посольства.

    Российские дипломаты подчеркнули, что британские власти раздувают тему российских ударов по украинским портам для прикрытия своих действий. Это, по словам представителей России, подтверждает участие западных стран в поставках вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам.

    Дипломаты отметили, что британцы осведомлены о видеоматериалах Минобороны России, подтверждающих факт доставки вооружений. Кроме того, посольство подчеркнуло, что анонсированные Лондоном расходы на новые морские дроны и радары направлены не на защиту зернового коридора, а на поддержку ВСУ.

    22 октября канцелярия премьер-министра Британии Кира Стармера сообщила о выделении 120 млн фунтов на военно-морскую помощь Украине в рамках морской коалиции с Норвегией.

    В заявлении упоминалось, что ищутся партнеры для финансирования поставок Украине сотен беспилотников и радиолокационных станций для защиты зернового коридора.

    Российское диппредставительство также обвинило Лондон в попытке отвлечь внимание от требования выплаты репараций за работорговлю. В заявлении говорится, что обсуждение продовольственной безопасности является лишь попыткой увести внимание от требования выплаты 206 млрд фунтов пострадавшим от колониальной эксплуатации странам. The Daily Mail ранее сообщала, что 15 карибских стран поднимут вопрос репараций на саммите Содружества на Самоа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.

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    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Подростков арестовали за поджоги на транспортных объектах в Иркутской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Трое несовершеннолетних в Иркутской области арестованы по обвинению в теракте после поджога релейного шкафа и вышки сотовой связи.

    Как передает РИА «Новости», в Иркутской области задержали троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет по обвинению в совершении террористического акта. Они подожгли железнодорожный релейный шкаф и вышку сотовой связи, что привело к возбуждению уголовного дела по ст. 205 УК России.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что задержанные признались в указанных действиях и добавила, что они действовали по указанию неизвестного лица, связавшегося с ними через мессенджер. Подростки сняли свои действия на видео и отправили их куратору, получив за это по 15 тыс. рублей.

    В ходе расследования выяснилось, что подросткам также предлагалось поджечь самолет на военном аэродроме в Усольском районе, но они отказались из-за опасности.

    Максимальное наказание за совершение теракта в России – пожизненное лишение свободы. Волк подчеркнула, что подобные предложения часто поступают от спецслужб Украины, которые ищут россиян для выполнения таких заданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала шестерых россиян, в том числе трех подростков, которые по заданию спецслужб Украины осуществляли поджоги на железных дорогах в Нижегородской, Иркутской и Самарской областях.

    В Свердловской области завели два уголовных дела против восьми несовершеннолетних за попытки совершения терактов на железной дороге, получивших инструкции от лица, находившегося на Украине.

    Также в Биробиджане задержали 23-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, собирал разведданные для украинских спецслужб и планировал совершить диверсии на железных дорогах.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

    Коментарии (13)
    24 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    Путин предложил создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии
    @ Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите БРИКС Россия предложила создать инклюзивную и недискриминационную систему равной и неделимой безопасности в Евразии, чтобы гарантировать стабильность и условия для мирного развития всех стран региона.

    Россия предложила на саммите БРИКС создать систему равной и неделимой безопасности в Евразии, сообщает ТАСС. Президент Владимир Путин выступил с этой идеей на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс». Он отметил, что многие страны уже внесли свои полезные инициативы в этом направлении.

    «Со своей стороны Россия выступила с идеей формирования на инклюзивной и недискриминационной основе системы равной и неделимой безопасности в Евразии. Речь идет о том, чтобы общими усилиями надежно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте», – сказал он.

    Российский лидер выразил уверенность, что общими усилиями удастся надежно гарантировать подлинную безопасность на континенте.

    Ранее Владимир Путин заявил на заседании «БРИКС плюс» о необходимости адаптации структуры ООН к современным реалиям, отметив значимость увеличения роли развивающихся стран в Совете Безопасности. На саммите БРИКС президент также обвинил Запад в использовании Украины для создания угроз безопасности России.

    Коментарии (20)
    24 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска

    Военный аналитик Онуфриенко: Россия не планирует проводить лобовой штурм Купянска

    Военный эксперт предположил действия ВС России для освобождения Купянска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выход российских войск к Кругляковке на берегу Оскола привел к утрате украинской армией внушительных логистических возможностей в районе Купянска. Теперь противник опасается, что ВС России приступят к штурму населенного пункта, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище.

    «Российские войска всю осень пробивают оборону противника юго-восточнее Купянска, в районе от Песчаного к реке Оскол. На минувшей неделе нашим военным удалось выйти к селу Кругляковка. Именно здесь расположен крупный транспортный узел из нескольких железнодорожных линий и автомобильных трасс», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Как следствие, группировка противника, расположенная в районе Купянска, потеряла значительные логистические возможности. Пока снабжение ВСУ в этом районе полностью прекратить не удалось. Но мы над этим активно работаем: Российская армия уничтожает мосты и понтонные переправы в глубине обороны украинских войск», – отмечает эксперт.

    «В перспективе это должно позволить нам значительно сократить маневренные возможности противника, а также лишить его принципиально важных поставок боеприпасов и продовольствия. ВСУ пытаются скорректировать ситуацию в свою пользу: на данный участок фронта перебрасываются дополнительные подразделения», – акцентирует собеседник.

    «Противник также опасается, что Российская армия в ближайшее время может начать штурм Купянска. Однако освобождение города, на мой взгляд, на текущий момент для нас приоритетом не является. Москва, скорее всего, будет действовать по уже отработанному сценарию за счет окружения населенного пункта», – считает он.

    «Наши военные продолжат продвигаться по правому берегу Оскола от Двуречной. После преодоления реки кольцо вокруг города начнет смыкаться. То есть мы будем работать над вытеснением подразделений ВСУ. В условиях постоянных артиллерийских обстрелов местной группировки и обрубания линий ее снабжения противоборствующей стороне придется очень непросто», – заключил Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили дополнительные резервы на Оскольское водохранилище. По словам военного эксперта Андрея Марочко, это делается для сдерживания продвижения российских войск, которые продолжают расширять свой плацдарм на север и юг от водохранилища.

    «Противник стягивает силы и средства в районе Сенькова. С района Пристин и Белого сейчас также подтягиваются войска, сосредотачиваются именно на переправе Сеньково – Кругляковка для того, чтобы не дать нашим войскам переправиться на правый берег Оскольского водохранилища», – заявил Марочко ТАСС. Он также отметил, что российские военнослужащие продолжают расширять свои позиции для дальнейшего наступления на данном участке фронта.

    Напомним, 22 октября российские силы взяли под контроль участок трассы Сеньково – Кругляковка, тем самым разделив на части украинскую группировку. Марочко подчеркнул, что российские силы регулярно уничтожают переправы, возводимые инженерными подразделениями противника на Оскольском водохранилище. Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения одной из таковых.

    Коментарии (2)
    24 октября 2024, 08:37 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в районе аэродрома в Староконстантинове на западе Украины

    Tекст: Мария Иванова

    На западе Украины, в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где находится военный аэродром, раздаются взрывы; в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

    Взрывы слышны в районе Староконстантинова в Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, передает Страна.ua. Сообщение о взрывах появилось в Telegram-канале украинского издания.

    Официальных заявлений от украинских властей по поводу произошедшего пока не поступало. Ранее подобных сообщений о взрывах в этом районе не поступало. Староконстантинов расположен в западной части Украины, и военный аэродром там играет стратегическую роль в оборонной системе страны.

    На данный момент воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Житомирской и Харьковской областях.

    Ранее авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склад безэкипажных катеров ВСУ и объекты военной инфраструктуры, включая военный аэродром. Российские войска также нанесли удары по базе горючего в Одессе, аэродрому в Хмельницкой области и ряду других объектов инфраструктуры ВСУ, что привело к значительным потерям противника. «Герани» поразили вражеские объекты в районе нефтебазы, а также аэродром Школьный в Одессе.


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    24 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа

    Население Украины сократилось на 8 млн человек с февраля 2022 года

    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофической, и реальность гораздо хуже, чем данные, приведенные в материалах ООН, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Демографическая ситуация на Украине вызывает серьезные опасения, передает ТАСС. Мирошник заявил, что реальность на Украине гораздо хуже, чем это отражено в докладе ООН. По данным организации, с февраля 2022 года население Украины сократилось на 8 млн человек.

    Мирошник считает, что единственным достоверным выводом доклада можно считать лишь констатацию демографической угрозы, остальная информация вызывает много вопросов. Он указывает на то, что Украина давно не проводила перепись населения, что ставит под сомнение методологию исследования. Посол также отметил, что корректировка числа выехавших за границу произведена в сторону уменьшения за счет учета притока в регионы Донбасса и Новороссии, находящиеся под контролем России.

    Ситуация, по мнению дипломата, будет ухудшаться и далее. Он задается вопросом, сколько людей останется на территориях под контролем Киева, если правительство не сможет удержать стремящихся покинуть страну. Мирошник подчеркивает, что международные структуры пока недостаточно объективны в признании реальности, и подвергает сомнению независимость проведенного исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине уровень рождаемости составляет примерно один ребенок на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире. На одного новорожденного на Украине приходится трое умерших, согласно данным ресурса «Опендатабот», занимающегося мониторингом украинских государственных реестров.

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