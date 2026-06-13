Украина ввела санкции против десяти российских сотовых операторов

Зеленский ввел санкции к десяти операторам мобильной связи России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских операторов мобильной связи, передает РИА «Новости». В документе говорится: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»».

Согласно указу, под ограничения попали компании «Амтел-Связь», «Луганские Коммуникации», «Мобильные коммуникационные системы», «РуСат», «Спутниковая связь», «РТКомм» и Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь». Всего в перечень внесли десять российских операторов.

Вводимые Киевом санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества. Ограничения установлены на срок десять лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский подписал указы о введении санкций против 16 российских граждан и 31 компании из России, Белоруссии, ОАЭ, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. До этого Киев ввел санкции против 127 человек и 29 гражданских торговых судов России.

А в феврале Зеленский подписал указы о введении санкций против 46 граждан России, двух иранцев и 44 российских компаний военно-промышленного комплекса.