Зеленский ввел санкции против командиров ВС России и торговых судов

Киев внес в санкционный список 127 россиян и 29 судов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Лидер Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против командиров ВС России и торговых судов. В перечень попали 127 человек и 29 гражданских торговых судов, против которых вводятся ограничительные меры, передает ТАСС.

Среди физических лиц значатся командиры ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ и командиры подразделений дальней авиации ВКС. В Киеве заявляют, что в санкционный перечень внесены и суда, которые, по мнению украинских властей, задействуют в перевозке грузов для военных нужд России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский подписал указы о введении санкций против 46 граждан России, двух иранцев, 44 российских компаний ВПК и 225 капитанов судов из 11 стран. Ранее он подписал указ о десятилетних санкциях Украины против 56 морских судов, при этом Киев заявлял о российской принадлежности большинства из них.

До этого Зеленский ввел санкции против 56 граждан России и 55 юридических лиц, включая шесть компаний из Китая и одну из Белоруссии.