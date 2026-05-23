Беспилотники «Хезболлы» атаковали израильские системы ПРО в Галилее
Отряды шиитской милиции «Хезболлы» применили беспилотные летательные аппараты при нанесении удара по платформам для запуска противоракет на севере Израиля, говорится в заявлении формирования.
Вооруженные формирования шиитской милиции задействовали беспилотные аппараты для атаки на платформы запуска противоракет, передает ТАСС. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале организации.
«Силы исламского сопротивления применили беспилотники Ababil, которые поразили две пусковые установки системы ПРО \»Железный купол\», размещенные в приграничном поселении Биранит в Западной Галилее», – утверждается в тексте.
Представители движения также добавили, что зафиксировали точное попадание по целям, в результате которого противнику нанесен урон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 мая ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии 24 раза за сутки.
В середине месяца бойцы организации провели серию операций с применением ударных беспилотников.
В начале мая шиитские отряды применили дроны с оптоволоконным управлением против израильских танков Merkava.