Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».0 комментариев
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после трагедии в шахте
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину послание с соболезнованиями в связи с катастрофой на угольной шахте в китайской провинции Шаньси, передает ТАСС.
В опубликованном тексте послания на сайте Кремля говорится: «Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси».
Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших после взрыва газа в угольной шахте в китайской провинции Шаньси увеличилось до 82 человек.
Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали внушительный пакет документов о дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия. МИД Китая назвал недавние переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине дружескими и результативными.