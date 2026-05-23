В Брянской области дрон ВСУ ранил двух мирных жителей

В Брянской области FPV-дрон ВСУ ранил двух мирных жителей

Tекст: Тимур Шайдуллин

О ранении двух мирных жителей в селе Воронок Брянской области при ударе украинского беспилотника сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук. По его данным, ВСУ атаковали населенный пункт Стародубского муниципального округа FPV-дроном.

«В результате террористической атаки, к сожалению, ранены мирные жители. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», – заявил врио главы области.

Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. О характере повреждений у раненых и возможных разрушениях в селе не сообщается.

Накануне в Севске Брянской области дрон ВСУ «Дартс» целенаправленно убил пассажирку гражданского автомобиля и ранил водителя.

В среду атака дронов ВСУ на объект транспортной инфраструктуры в Унече Брянской области привела к гибели двух мирных жителей и ранению еще одного человека. Ранее в селе Солова Стародубского округа беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль и ранил мужчину и женщину.