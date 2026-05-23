Силы ПВО за пять часов уничтожили 42 БПЛА над регионами России

Средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над десятью регионами

Tекст: Вера Басилая

Массированный налет вражеских дронов продолжался с девяти утра до двух часов дня по московскому времени, сообщило Минобороны в Max. За это время военные нейтрализовали 42 беспилотных летательных аппарата.

Под удар попали сразу десять субъектов страны. Воздушные цели были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областями.

Кроме того, успешная работа зенитных комплексов зафиксирована в Московском регионе, Пермском крае и Республике Крым. Все уничтоженные аппараты принадлежали к самолетному типу.

Ранее силы ПВО минувшей ночью уничтожили 348 украинских беспилотников.