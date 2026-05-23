Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Средства ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над десятью регионами
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над десятью регионами, в том числе над Крымом, сообщили в Министерстве обороны России.
Массированный налет вражеских дронов продолжался с девяти утра до двух часов дня по московскому времени, сообщило Минобороны в Max. За это время военные нейтрализовали 42 беспилотных летательных аппарата.
Под удар попали сразу десять субъектов страны. Воздушные цели были перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областями.
Кроме того, успешная работа зенитных комплексов зафиксирована в Московском регионе, Пермском крае и Республике Крым. Все уничтоженные аппараты принадлежали к самолетному типу.
Ранее силы ПВО минувшей ночью уничтожили 348 украинских беспилотников.