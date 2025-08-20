Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.5 комментариев
Кимаковский: Боевики «Азова» сбежали с Краснолиманского направления
Члены нацбата «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) оставили позиции на Краснолиманском направлении, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.
Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады – «Азов» – сбежали с Краснолиманского направления в город Изюм, пояснил Кимаковский ТАСС.
По его словам, они не смогли выдержать натиск Западной группировки ВС России.
Сейчас оборону на этом участке держат недавно мобилизованные военнослужащие ВСУ, которые не обладают необходимой подготовкой.
Ранее в Краматорске в ДНР уничтожили медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.
Участник СВО Евгений Рассказов отмечал, что у боевиков «Азова» наблюдается паника.