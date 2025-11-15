Коломойский: Зеленского скоро не будет

Коломойский заявил, что Зеленского скоро не будет

Tекст: Вера Басилая

Во время судебного заседания Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что «скоро его не будет, этого Наполеона», имея в виду Зеленского, передает РИА «Новости».

Олигарх подчеркнул, что называет Зеленского «генералиссимусом Наполеоном IV», поскольку тот ранее исполнил роль французского императора в комедийном фильме. Коломойский на данный момент находится в СИЗО, причем ранее он, по данным украинских СМИ, якобы был информатором НАБУ по делу о коррупции в энергетике и высказывался о возможной отставке Зеленского.

В мае 2024 года офис генерального прокурора Украины выдвинул против Коломойского обвинение в организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году. Как писала «Страна.ua», покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко, а суд запретил Коломойскому вносить залог для освобождения из СИЗО. С сентября 2023 года олигарх удерживается под стражей сразу по нескольким уголовным делам.

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сотрудников СБУ по подозрению в передаче информации по делу олигарха Игоря Коломойского.

Верховный суд Украины подтвердил законность указа Владимира Зеленского о лишении Коломойского гражданства.

