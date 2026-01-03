Сальдо сообщил о сгоревших до неузнаваемости телах в Хорлах

Tекст: Ольга Иванова

Более 19 тел погибших в результате удара Вооружённых сил Украины по селу Хорлы Херсонской области практически полностью сгорели, сообщает ТАСС. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Сальдо, «в первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения». Губернатор также отметил, что от большинства тел остались лишь отдельные фрагменты, а характер поражения в 80% случаев указывает на сильное термическое воздействие.

Местные власти занимаются идентификацией погибших и продолжают работы на месте происшествия. Информация о числе пострадавших в результате этого удара уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек. Люди, отмечавшие Новый год в этом заведении, вынуждены были спасаться бегством по битому стеклу после удара беспилотников. Вооруженные силы Украины при атаке применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров.



