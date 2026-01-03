  • Новость часаМИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы
    Сергей Миркин Сергей Миркин Исчезнет ли Украина в 2026 году

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Почему враги не задушили Иран

    Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных как бы странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с Netflix.

    55 комментариев
    3 января 2026, 13:53

    Сальдо сообщил о сгоревших до неузнаваемости телах в Хорлах

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что после удара ВСУ по селу Хорлы более 19 тел погибших были сожжены почти полностью.

    Более 19 тел погибших в результате удара Вооружённых сил Украины по селу Хорлы Херсонской области практически полностью сгорели, сообщает ТАСС. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 1».

    По словам Сальдо, «в первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения». Губернатор также отметил, что от большинства тел остались лишь отдельные фрагменты, а характер поражения в 80% случаев указывает на сильное термическое воздействие.

    Местные власти занимаются идентификацией погибших и продолжают работы на месте происшествия. Информация о числе пострадавших в результате этого удара уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек. Люди, отмечавшие Новый год в этом заведении, вынуждены были спасаться бегством по битому стеклу после удара беспилотников. Вооруженные силы Украины при атаке применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров.


    2 января 2026, 18:01
    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского

    Политолог Шеслер: После назначения Буданова главой офиса президента Киев усилит террористическую деятельность

    Эксперт назвала последствия назначения Буданова главой офиса Зеленского
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Назначение Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) на пост главы офиса Зеленского укрепит террористическую направленность политики Киева, а также скажется на переговорном треке. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер.

    «Террористическая практика украинской власти после назначения Кирилла Буданова (внесен в список экстремистов и террористов в России) будет продолжена. Не стоит забывать, что глава ГУР МО Украины является одним из основных идеологов преступных атак на территорию России», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Более того, Буданов, представляющий интересы спецслужб, по сути, является ставленником Британии. На этом фоне можно говорить о серьезном укреплении позиций Лондона на Украине. Как следствие, стоит ожидать еще большего усиления диверсионной деятельности Киева», – продолжила спикер.

    Определенные изменения ждут и переговорный трек, допускает аналитик. «России стоит отдавать себе отчет в том, что Буданов – представитель «партии войны». Поэтому никакого смягчения в позиции Киева ждать не приходится. И Зеленский лишний раз подчеркивает это новым назначением», – считает она.

    «В то же время США крайне заинтересованы в том, чтобы Украина уступила на этом направлении. Однако Трамп очень ограничен в инструментах влияния. Поэтому он, скорее всего, просто выскажет свое недовольство таким решением Зеленского», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что предложил начальнику Главного управления разведки министерства обороны Кириллу Буданову занять пост главы офиса президента Украины. Согласился ли он, пока не известно.

    По словам Зеленского, сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины и в дипломатии.

    Ранее он озвучивал список кандидатов на пост главы своего офиса, в который вошли Денис Шмыгаль, Михаил Федоров и собственно Кирилл Буданов.

    Между тем украинские силовики начали масштабную кампанию по ослаблению позиций Зеленского. После ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса Зеленского все его советники и помощники, включая Сергея Лещенко, лишились своих должностей.

    Андрей Ермак, несмотря на увольнение, сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины.

    Комментарии (25)
    2 января 2026, 21:12
    ВСУ использовали при ударе по Хорлам средства против бункеров

    Сальдо сообщил об ударе ВСУ по Хорлам средствами для разрушения бункера

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины при ударе по кафе и гостинице в Хорлах применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Вооружённые силы Украины нанесли удар по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области накануне нового года, используя средства поражения, которые обычно применяются против укреплённых бункеров, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, выжившие в результате удара называют произошедшее настоящим ужасом.

    Власти региона пообещали материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Родственникам погибших выплатят по 1 млн. 567,5 тыс. рублей, гражданам с ранениями средней и тяжёлой степени – 627 тыс. рублей, а пострадавшим с лёгкими травмами – 313,5 тыс. рублей. Травмированным также окажут необходимую медицинскую и организационную помощь.

    Сальдо сообщил, что один из трех выпущенных ВСУ по кафе в Хорлах беспилотников нес около 20 кг тротила.

    В результате атаки на кафе и гостиницу в Хорлах число жертв среди мирных жителей увеличилось до 28 человек, а количество пострадавших превысило 60 человек.

    Власти Херсонской области опубликовали список опознанных 12 погибших при теракте в Хорлах.

    Комментарии (4)
    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 03:34
    Поддубный: Разведчики нашли в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении
    Поддубный: Разведчики нашли в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Антон Антонов

    В освобожденном Димитрове в ДНР российскими разведчиками обнаружен приказ командования ВСУ, предусматривающий организацию эвакуации украинских военных и техники из ряда населенных пунктов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в Telegram об обнаружении российскими разведчиками документа командующего оперативного командования «Восток» ВСУ.

    Приказ, датированный 13 ноября 2025 года, был найден у ликвидированного украинского офицера. Документ приказывает организовать эвакуацию личного состава и техники «из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское, в район Доброполья».

    По словам Поддубного, данный приказ подтверждает, что киевское командование вводило мир в заблуждение относительно действительного положения дел в регионе, поскольку по сути речь идет о приказе «спасайся кто может и как может».

    Также отмечается, что приказ необходим ВСУ для формального обоснования своих действий и снятия ответственности с командования.

    «Если же документ поддельный, то вариантов еще больше. Вплоть до попытки подменить приказы определенным частям и соединениям», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря президент России Владимир Путин получил доклад об освобождении города Димитрова в ДНР. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, 1487-го и 1435-го мотострелковых полков с освобождением Димитрова.

    Комментарии (3)
    3 января 2026, 09:10
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    В Запорожской области уничтожили взвод боевиков «Волки да Винчи»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Часть личного состава элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи» была ликвидирована в поселке Железнодорожное в результате массированного удара, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    В поселке Железнодорожное в Запорожской области уничтожена часть взвода элитного подразделения ВСУ «Волки да Винчи», передает ТАСС. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделение попало под массированный удар.

    «В Железнодорожном Запорожской области под массированный удар попал очередной взвод элитных боевиков «Волки да Винчи», существенная часть этого взвода уничтожена», – отметил он в беседе с агентством. По его словам, в результате удара погибли порядка десяти представителей ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников ВСУ в Черниговской области с помощью БПЛА «Герань-2».

    Военнослужащие России под Красноармейском ликвидировали группу из пяти бойцов ВСУ, которые укрылись в жилом доме.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 00:58
    Оппозиция захотела добиться отставки спикера парламента Чехии из-за слов о Киеве

    Оппозиция захотела добиться отставки Окамуры с поста спикера парламента Чехии

    Оппозиция захотела добиться отставки спикера парламента Чехии из-за слов о Киеве
    @ psp.cz

    Tекст: Антон Антонов

    Либеральные оппозиционные партии добиваются рассмотрения отставки Томио Окамуры с поста спикера Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии после его критики в адрес Украины, сообщает Irozhlas.

    Инициатива будет вынесена на обсуждение в нижней палате парламента. По данным чешских СМИ, большинство – 108 из 200 мест – в Палате депутатов занимают представители правящих партий. Окамура руководит партией «Свобода и прямая демократия» (SPD), которая входит в правительственную коалицию, передает ТАСС со ссылкой на Irozhlas.

    Президент Чехии Петр Павел выразил серьезную обеспокоенность позицией Окамуры. Он подчеркнул, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с главой коалиционного правительства на ближайшей встрече. По его словам, скоординированная внешняя и безопасность политика необходима для поддержания доверия к Чехии на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Окамура заявил, что Чехия не должна расходовать средства налогоплательщиков на оружие для поддержки конфликта на Украине. Окамура выразил надежду, что страна выйдет из «брюссельского поезда», который движется к третьей мировой войне. Он отметил, что основную выгоду в ситуации получают западные фирмы, правительства и «украинские воры» при украинской власти. Также Окамура назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой».

    Чехия опустилась на восьмое место в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 22:27
    При атаке в Хорлах ВСУ первым ударом заблокировали выход из гостиницы

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев со ссылкой на очевидцев рассказал подробности ударов вооруженных сил Украины по гостинице в Хорлах.

    Указывается, что первый удар пришелся на зону выхода из гостиницы в Хорлах, заблокировав людям возможность покинуть здание. Центральный выход загорелся, и воспользоваться им для эвакуации уже не представлялось возможным, передает РИА «Новости».

    «Затем был прилет по самому зданию – туда, где было самое большое скопление людей, и в итоге был прилет дрона уже во то время, когда через черный ход и окна шла эвакуация первых раненых», – сказал омбудсмен.

    Первый удар был нанесен до Нового года, остальные – после. Георгиев обратил внимание, что очевидцы по-разному оценивают интервалы между ударами, «кто-то говорит о минутном перерыве, кто-то – о нескольких минутах». Он подчеркнул, что подобные различия в показаниях свидетельствуют о непростых экстремальных психологических условиях, в которых находились выжившие. «Кому-то промежуток времени покажется минутой, кому-то пятью», – добавил омбудсмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек. Люди, отмечавшие Новый год в этом заведении, вынуждены были спасаться бегством по битому стеклу после удара беспилотников. Вооруженные силы Украины при атаке применили средства поражения, которые обычно используют для уничтожения укрепленных бункеров.

    Комментарии (3)
    2 января 2026, 15:56
    ВС России ликвидировали группу ВСУ под Красноармейском ударом дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие ликвидировали группу из пяти бойцов ВСУ, укрывшихся в жилом доме под Красноармейском, сообщил пилот-корректировщик с позывным «Жора» 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии.

    Военнослужащие российской группировки «Центр» атаковали беспилотником дом, где находилась пятерка бойцов ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом рассказал пилот-корректировщик «Жора» из 114-й гвардейской бригады, передает РИА «Новости».

    По его словам, после удара из здания уже никто не выходил, затем туда зашла российская пехота и завершила зачистку. Российские военные подтвердили отсутствие выживших после прилета беспилотника.

    Сообщается, что операция сняла угрозу для наступающих российских подразделений и позволила установить контроль над участком, занятым ранее украинским отрядом.

    Ранее силовые подразделения и беспилотные системы уничтожили две диверсионные группы на территории Красноармейска, Димитрова и Родинского. Военные также сбили семь дронов с флагами Украины в этих населенных пунктах.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 17:28
    Минобороны показало уничтожение «Геранью-2» склада с БПЛА в Черниговской области

    Склад с беспилотниками ВСУ был уничтожен ударом «Герань-2» в Семеновке

    Tекст: Вера Басилая

    Войска беспилотных систем Минобороны нанесли удар дронами «Герань-2» по объекту украинской армии в районе поселка Семеновка Черниговской области, сообщило Министерство обороны России.

    В ночь на 2 января специалисты войск беспилотных систем нанесли удар по складу с беспилотниками и пункту управления ВСУ в районе населенного пункта Семеновка в Черниговской области с помощью БПЛА «Герань-2», следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее расчеты ударных БПЛА «Герань-2» группировки российских войск «Север» уничтожили пункт дислокации сотрудников территориального центра комплектования в Черниговской области на Украине.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 23:59
    Чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета

    Бабиш: Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета

    Чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета
    @ DRM News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Чехия больше не имеет возможности выделять средства на поддержку Украины из собственного госбюджета, заявил чешский премьер Андрей Бабиш. 

    Отвечая на вопрос, почему Чехия одобрила решение ЕС о поддержке Украины, но отказалась гарантировать кредит на 90 млрд евро, Бабиш заявил: «Гарантия фактически является долгом, потому что ясно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги».

    «Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Dehik.

    Бабиш отметил, что Украина уже получила 187 млрд евро, вскоре должна получить еще 100 млрд евро из нового многолетнего финансового плана Евросоюза и дополнительно 90 млрд евро кредитом. Таким образом, общая сумма помощи, по словам Бабиша, составит 377 млрд евро. Он напомнил, что ежегодно Чехия перечисляет в бюджет Евросоюза от 60 до 62 млрд крон, что в пересчете составляет около 2,9–3 млрд долларов, и подчеркнул, что эти средства также идут в том числе на помощь Украине.

    Отвечая на вопросы о чешской инициативе по боеприпасам для вооруженных сил Украины и о плане закупки в США 24 истребителей F-35 Lightning II, премьер добавил, что пока не изучал детали этих проектов. По словам Бабиша, эти вопросы будут обсуждаться на ближайшем заседании Совета безопасности Чехии, которое запланировано на 7 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бабиш заявил, что Прага не собирается брать на себя обязательства по финансированию киевского режима. Спикер нижней палаты парламента Томио Окамура в новогоднем обращении назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. Посол Украины в Чехии Василий Зварич возмутился заявлением Окамуры. Министр обороны Чехии Яромир Зуна отказался ехать на Украину.

    Чехия опустилась на восьмое место в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 16:49
    Силы ПВО сбили в Татарстане украинский беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Зеленодольским районом Татарстана был перехвачен и уничтожен украинский беспилотник, сообщил глава района Михаил Афанасьев.

    Украинский беспилотник был сбит на территории Зеленодольского района Татарстана, передает РБК. О происшествии рассказал глава района Михаил Афанасьев.

    Афанасьев подчеркнул, что все местные службы приведены в полную готовность и полностью контролируют ситуацию. Он обратился к гражданам с предупреждением воздержаться от съемки, публикации и распространения фото и видео с места происшествия, а также работы системы ПВО, военных и военной техники.

    Ранее власти ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Чебоксар.

    В Ижевске, Кирове и Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов.

    В Альметьевске в Татарстане 1 января утром в результате атаки беспилотников возник пожар на территории резервуарного парка, который удалось быстро ликвидировать, жертв не было.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 22:59
    Украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал машину с ребенком под Тарасовкой

    Омбудсмен Георгиев: ВСУ целенаправленно атаковали машину с семьей под Тарасовкой

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский FPV-дрон неподалеку от села Тарасовка целенаправленно атаковал заднее стекло гражданского автомобиля, в котором ехали женщина с пятилетним ребенком и ее родители, ребенок погиб, сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.

    «Это, как и в Хорлах, был очередной злонамеренный террористический акт, потому что удар был нанесен по гражданскому автомобилю, в котором ехали совершенно мирные граждане. Гражданская обычная машина», – приводит слова Георгиева РИА «Новости».

    По словам омбудсмена, в машине находились «дедушка, бабушка, их дочь и внук». Семья ехала из Подокалиновки, когда их автомобиль был поражен дроном. Омбудсмен отметил, что удар был нанесен по заднему стеклу.

    После взрыва водитель через лобовое стекло вытащил жену, передал ей внука и начал помогать дочери. Мальчик скончался от полученных ран. По словам Георгиева, мать еще не знает о гибели сына – она была госпитализирована в Крыму и сейчас находится в тяжелом состоянии без сознания. Мужчина получил легкие ранения, его жена – ранения средней степени тяжести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что в результате удара украинского дрона по автомобилю в Тарасовке Херсонской области погиб пятилетний ребенок. Трое взрослых получили ранения и были госпитализированы.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 07:43
    ПВО сбила 22 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 22 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что 12 дронов были сбиты над Крымом. Шесть беспилотников удалось перехватить над Краснодарским краем. Два аппарата были ликвидированы на территории Ростовской области. Еще один беспилотник сбит на территории Республики Адыгея, один – над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в слободе Семено-Камышенской Чертковского района были выбиты стекла в нескольких частных домах и повреждена линия электропередачи.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 14:19
    В результате удара ВСУ по Белгородской области ранены три мирных жителя

    Гладков сообщил о трех раненых после удара ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области после атаки FPV-дрона в селе Белянка ранены двое, еще одна женщина получила травмы при ракетном ударе по центру Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Трое мирных жителей пострадали в Белгородской области в результате атак военнослужащих Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон ударил по движущемуся автомобилю, из-за чего ранены двое гражданских.

    Гладков отметил, что за медицинской помощью обратилась еще одна женщина, получившая баротравму во время ракетного удара по центру Белгорода.

    Пострадавшим оказывается медицинская помощь, подробности их состояния не уточняются. Также глава региона сообщил, что ситуация находится под контролем силовых структур, ведется работа по ликвидации последствий атак.

    Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Белгорода, в результате которого пострадали две женщины.

    Средства ПВО в ночь на 2 января перехватили и уничтожили 64 украинских беспилотника самолетного типа в 12 регионах.

    Комментарии (0)
    2 января 2026, 16:39
    В Ижевске, Кирове, Нижнекамске ввели ограничения на работу аэропортов

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропортах Кирова, Нижнекамска и Ижевска введены временные ограничения на все приемы и вылеты воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    В аэропортах Ижевска, Кирова и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, следует из сообщения в Telegram-канале представителя Росавиации.

    Ранее в аэропортах Казани и Чебоксар ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Комментарии (0)
    3 января 2026, 07:26
    «Северяне» уничтожили казармы операторов дронов ВСУ в Черниговской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины ударными БПЛА «Герань-2» группировки российских войск «Север» уничтожены склады хранения и казармы операторов ударных беспилотников вооруженных сил Украины.

    На Сумском направлении ожесточенные столкновения продолжаются на всех участках фронта. «Северяне» продвигаются в лесополосах. Вооруженные силы Украины используют резервы для удержания позиций, но за сутки штурмовые группы «Северян» добились продвижения на шести участках в Сумском районе и на двух – в районе Грабовского, всего до 600 м.

    Российская авиация атаковала позиции ВСУ в районах Искрисковщины и Павловки на Теткинском и Глушковском участках фронта, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Харьковском направлении продолжается давление на ВСУ на Волчанском и Хатненском участках. ВСУ попытались использовать западную авиацию и ракеты для атаки на позиции российских войск и мирных жителей Белгородской области.

    В районе Старицы российские бойцы сумели занять участок леса, а экипажи ВКС России нанесли авиаудары по ВСУ. Юго-западнее Лимана захвачены два опорных пункта ВСУ и участок леса, продвижение составило до 500 м.

    В Волчанских Хуторах российские бойцы продвинулись на 200 м, уничтожили две украинские штурмовые группы на БТР. В районе Меловое-Хатнее зачищены лесные участки и достигнуто продвижение на 300 м. Авиаудары российских ВКС и БПЛА уничтожили позиции ВСУ в районе Чугуновки и Великого Бурлука. На Липцовском участке ситуация остается без изменений.

    «За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области Украины расчеты ударных БПЛА «Герань-2» группировки российских войск «Север» уничтожили пункт дислокации сотрудников местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине).

    Комментарии (0)
    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    США нанесли удары по Венесуэле

    В субботу в столице Венесуэлы раздались взрывы. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что удары нанесли Штаты. Причем, по его словам, президент республики вместе с женой был захвачен и вывезен из страны. В стране введено чрезвычайное положение, а на улицах Каракаса заметили бронетехнику. Что известно о произошедшем? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

