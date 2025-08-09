Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.5 комментариев
Российский боец рассказал о тактике ВСУ севернее Работино
Украинские военные избегали столкновений с ВС России севернее Работино
Украинские подразделения уходили с позиций или прятались при появлении сил России севернее Работино, используя беспилотники для наблюдения.
Боец 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС России с позывным «Нохчи» рассказал, что украинские боевики не вступают в огневой контакт с российскими военными на участке фронта севернее населенного пункта Работино, передает РИА «Новости».
По словам штурмовика, украинские военнослужащие обычно скрываются в укреплениях или покидают позиции при приближении подразделений ВС России. Он отметил, что украинские бойцы активно применяют FPV-дроны для наблюдения за ситуацией.
Собеседник добавил, что подобная тактика наблюдается регулярно на данном участке линии соприкосновения.
Ранее расчеты БПЛА «Днепра» сорвали снабжение ВСУ под Работино.
Российские дроны нанесли удары по позициям ВСУ в районе Работино, в результате чего противник потерял живую силу и технику.
ВСУ начали сдавать позиции под Работино после ударов артиллерии ВС России.