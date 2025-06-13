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Беспилотники России поразили опорные пункты ВСУ под Работино
В результате ударов российских дронов по позициям ВСУ в районе Работино противник потерял живую силу и технику.
Операторы ударных беспилотников 42-й дивизии группировки «Днепр» нанесли удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, передает РИА «Новости». Начальник расчета с позывным «Вохан» сообщил, что в ходе выполнения задач за несколько дней были выявлены и поражены позиции противника.
«В ходе выполнения задач наш расчет в течение нескольких дней обнаружил и поразил ряд опорных пунктов ВСУ в районе Работино. Противник понес потери в живой силе. Вскрыты блиндажи и сеть траншей. Также был уничтожен транспорт на дороге тылового обеспечения в районе выполнения задачи», – рассказал «Вохан».
Ранее в четверг Минобороны сообщило, что ВС России освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике – это Петровское и Алексеевка.