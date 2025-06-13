  • Новость часаИран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям
    Путин рассказал о бойце, выполнившем его личный приказ
    Стало известно об отставке посла США в России
    Физик Диков: Шакалы из НАТО сломают зубы о ядерный щит России
    При ударе Израиля по Ирану погибли главком КСИР и начальник генштаба
    Верховный лидер Ирана Хаменеи пообещал Израилю суровое наказание за атаки
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска
    Губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих
    Захарова вспомнила Гоголя после недовольства главы МИД Украины из-за Дня России
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    23 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Россия достойна праздника сама по себе

    Теперь, в 2025 году, словосочетание День России воспринимается как что-то и уместное, и своевременное, и торжественное. За 35 лет Россия прошла огромный путь и теперь уже не так важно, в честь какого именно события сделан праздничным этот день.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    5 комментариев
    13 июня 2025, 09:13 • Новости дня

    Беспилотники России поразили опорные пункты ВСУ под Работино

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ударов российских дронов по позициям ВСУ в районе Работино противник потерял живую силу и технику.

    Операторы ударных беспилотников 42-й дивизии группировки «Днепр» нанесли удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, передает РИА «Новости». Начальник расчета с позывным «Вохан» сообщил, что в ходе выполнения задач за несколько дней были выявлены и поражены позиции противника.

    «В ходе выполнения задач наш расчет в течение нескольких дней обнаружил и поразил ряд опорных пунктов ВСУ в районе Работино. Противник понес потери в живой силе. Вскрыты блиндажи и сеть траншей. Также был уничтожен транспорт на дороге тылового обеспечения в районе выполнения задачи», – рассказал «Вохан».

    Ранее в четверг Минобороны сообщило, что ВС России освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике – это Петровское и Алексеевка.

    11 июня 2025, 09:02 • Новости дня
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал неготовность Киева к компромиссам фактором, который может привести к дальнейшим территориальным потерям для Украины, сообщила газета Wall Street Journal.

    Издание пишет, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил о том, что нежелание Киева идти на компромиссы может привести к новым территориальным потерям для Украины, передает ТАСС.

    Мединский отметил, что Россия хочет мира, однако, по его словам, если Украина продолжит ориентироваться на интересы других государств, Москва будет вынуждена реагировать. Он подчеркнул, что неготовность Киева к компромиссам грозит дальнейшими потерями территорий.

    Также Мединский указал, что вести длительную войну с Россией невозможно, приведя в пример 21-летнюю войну со Швецией.

    Ранее Мединский предупредил, что отсутствие полноценного мирного соглашения по конфликту на Украине может привести к ядерной войне в будущем.

    Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать вопрос территорий только лично с Владимиром Путиным.

    В Кремле отметили, что мир на Украине возможен лишь при выводе украинских военных с территорий Донбасса и Новороссии, которые признаны неотъемлемой частью России.

    В МИД России подчеркнули, что страна никогда не допустит возврата украинских границ к состоянию 1991 года.

    Комментарии (21)
    12 июня 2025, 06:47 • Новости дня
    Российские войска разгромили группу спецназа ВСУ в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Бояро-Лежачи в Сумской области группировкой российских войск «Север» была вскрыта группа бойцов Сил специальных операций Украины, большая часть группы ВСУ ликвидирована.

    «По противнику отработали наши операторы FPV, которые уничтожили большую часть оккупантов, оставшиеся в живых укрылись в лесополосе на украинской территории. Ведется поиск и уничтожение противника», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Кроме того, на Теткинском и Глушковском направлениях отражены попытки прорыва российской границы украинскими военными из Искрисковщины и Рыжевки. За сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.

    «Анализ некрологов показал, что командование ВСУ доукомплектовывает штурмовые подразделения (225 и 425 ошп) за счет военнослужащих противопожарных взводов механизированных бригад», – говорится в сообщении.

    На Сумском направлении российские войска «продвигаются в приграничных лесных массивах и ведут бои на южной окраине села Новониколаевка», а также «продвинулись в Яблоновке и Юнаковке». В семи безуспешных контратаках в районе Кондратовки, Новониколаевки и Юнаковке ВСУ задействовали свыше 50 человек, большинство из них были ликвидированы, «остальные сбежали», сообщил «Северный Ветер».

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожено четыре штурмовые группы ВСУ, артиллерийские и минометные расчеты противника.

    «За сутки потери противника составили свыше 160 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

    Напомним, бойцы группировки войск «Север» с 5 мая отразили около 200 попыток ВСУ прорваться на российскую территорию.

    Комментарии (12)
    12 июня 2025, 11:40 • Видео
    Пентагон урежет мечты Зеленского

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Комментарии (0)
    11 июня 2025, 12:37 • Новости дня
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    Группировка «Восток» перешла в наступление в Днепропетровской области широким фронтом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» широким фронтом вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой «Восток» было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Шевченко в ДНР, Гуляйполя и Малиновки Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли более 225 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Группировка «Центр» продолжила продвижение вглубь обороны противника. Подразделения 55-й мотострелковой бригады вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР) и совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжает наступательные действия по территории Днепропетровской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям семи механизированных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад морской пехоты возле Новоподгородного Днепропетровской области, Степановки, Красноармейска, Димитрова, Петровского, Новопавловки, Новониколаевки и Алексеевки ДНР.

    Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, четыре бронемашины и три артиллерийских орудия.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит выход российских войск в днепропетровскую степь.

    Кремль назвал цель наступления в Днепропетровской области.

    Ранее в среду стало известно о приближении ВС России к окраинам Северска.

    Комментарии (11)
    12 июня 2025, 15:40 • Новости дня
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    Источник: Взятие Петровского в ДНР открывает путь к главному хабу ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы продвинулись к стратегически важному логистическому центру украинских войск после взятия населенного пункта Петровского в Донецкой народной республике, рассказали в силовых структурах.

    Речь идет о селе Новопавловка, находящемся на границе с Днепропетровской областью, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Освобождение Петровского выводит ВС РФ к Новопавловке Днепропетровской области, до которой остается всего несколько километров. На сегодня это ключевой логистический хаб противника», – приводит агентство слова собеседника.

    Напомним, подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР.

    Комментарии (7)
    10 июня 2025, 13:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    Во вторник ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому.

    Комментарии (15)
    11 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области

    Депутат Рады Безуглая назвала Киев целью наступления России в Сумской области

    В Раде назвали Киев целью наступления России в Сумской области
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наступление российских войск в Сумской области призвано привести к атаке на украинскую столицу, полагает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    По ее мнению, целью продвижения российских подразделений якобы является не сам областной центр Сумы, а непосредственно украинская столица, пишет издание «Страна».

    Безуглая отметила: «Кто не заметил – новое наступление россиян в Сумской области – это не наступление на Сумы, областной центр. Это наступление на Киев, столицу Украины. Физически, идеологически. Обратите внимание на маршруты и расстояния».

    Депутат подчеркнула, что приблизительное расстояние между нынешними позициями российских войск в Сумской области и Киевом составляет около 300 км.

    Ранее в Сумской области сообщили о сложной ситуации из-за продвижения ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает условия для военной изоляции Сум и Харькова.

    Комментарии (21)
    10 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новую, третью часть списка украинских военных, чьи тела были идентифицированы.

    Третья часть списка идентифицированных погибших украинских солдат была опубликована губернатором Запорожской области Евгением Балицким в его Telegram-канале. В перечне содержатся и данные 30 человек.

    Балицкий отметил, что указанные военные погибли на различных направлениях, в том числе в Курской области, в районе Донецка и в Запорожской области. Он подчеркнул, что эти люди были отправлены на фронт украинским руководством, и выразил мнение, что судьба каждого из них отражает участь всех, кого власти Украины направляют воевать в «интересах англосаксов».

    По словам главы региона, украинское руководство не только стирает жизни своих солдат, но и лишает их памяти. Балицкий также добавил, что часто сталкивался с солдатами ВСУ, которых командование оставляет в окопах практически без снабжения, и многие из них понимают, что их единственный шанс выжить – сдаться в плен.

    Он заявил, что большинство военнослужащих сейчас составляют обычные граждане, пенсионеры и сельские жители, которых мобилизовали и отправили на передовую.

    Ранее Балицкий опубликовал вторую часть списка идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.

    Балицкий 7 июня сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел, и обнародовал первый список из 97 погибших украинских военнослужащих.

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, так как не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

    Комментарии (6)
    11 июня 2025, 20:50 • Новости дня
    Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО
    Бывший саратовский министр Беликов погиб в зоне СВО
    @ adm_novouzensk_64

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов, сообщили в администрации Новоузенского района, откуда родом чиновник.

    Губернатор региона Роман Бусаргин отметил, что Беликов был человеком долга и чести, он посвятил себя служению России и ее народу, передает ТАСС.

    «Его решение встать на защиту Родины в трудный час и стать воином – это поступок настоящего патриота, достойный уважения и памяти», – добавил он.

    В администрации района пояснили, что Беликов погиб у населенного пункта Марковский в ЛНР в ходе выполнения боевой задачи.

    В 2008 году Беликов был на посту министра регионального развития области, в 2009-м занимал должность министра по делам территориальных образований Саратовской области. В 2012 году ушел в отставку. Позже возглавил Консервный завод ФСИН России. В 2018 году признан виновным по делу о хищениях на заводе и приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии.

    В феврале министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петр Шамаев получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания в зоне СВО.

    Комментарии (9)
    11 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сербский президент Александр Вучич сообщил, что стал единственным из участников саммита Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе, отказавшимся подписывать антироссийскую декларацию.

    Вучич отверг обвинения в том, что «предал» Россию, приняв участие в саммите: «Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины – и опять я единственный, кто не принял декларацию».

    Вучич подчеркнул, что, в отличие от других, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России. Он сказал, что прежде подвергался критике за «пророссийскую позицию», сейчас его обвиняют в противоположном, передает ТАСС со ссылкой на «Танюг».

    Он отметил, что Киев не стал приглашать на саммит представителей непризнанного Косова. По его мнению, Сербия должна быть благодарна Украине за это. «А что мне тут критиковать? Мне позволили быть здесь, воздержаться и не подписывать – и чтобы Сербия не была подписантом декларации. Что еще вы хотите – и от Украины, и от нас?» – сказал он.

    Вучич заявил, что горд «самостоятельностью» и «независимостью» Сербии, страна продолжит придерживаться этого курса.

    Вучич отметил, что на саммите призвал к усилению диалога и скорейшему достижению мира. Он провел отдельную встречу с Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждались вопросы геополитики, экономики и сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич посетил Украину 11 июня с однодневным визитом для участия в саммите по вопросам сотрудничества Юго-Восточной Европы. Вучич пообещал продемонстрировать поддержку украинцам и восстановить «один-два» украинских города.

    Комментарии (19)
    11 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Пушилин заявил о выполнении задач 114-й бригадой в Днепропетровской области

    Пушилин сообщил о наступлении ВС России в Днепропетровской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В День России военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых боевых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Военнослужащие 114-й мотострелковой бригады 51-й армии ведут наступательные действия в Днепропетровской области, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, бойцы бригады встречают День России на новых боевых рубежах. Он подчеркнул, что подразделения продолжают выполнение поставленных задач в интересах национальной безопасности и укрепления государственного суверенитета России.

    Пушилин поздравил военнослужащих с продвижением и пожелал им дальнейших успехов, отметив значимость происходящего для всей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу Донецкой народной республики и начали развивать наступление в Днепропетровской области.

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, а западная пресса назвала это событие тяжелым ударом для киевского режима. Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника и увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    13 июня 2025, 06:04 • Новости дня
    Военкор Сладков высказался о будущем Сум и Днепропетровска после освобождения

    Военкор Сладков допустил образование Днепропетровской и Сумской республик

    Tекст: Ирма Каплан

    После освобождения российской армией Днепропетровска и Сум на их территории могут возникнуть народные республики, считает военкор Александр Сладков, ссылаясь на предположения украинских экспертов.

    «Начинается гадание на кофейной гуще: будем мы брать Днепропетровск, или будем брать Сумы. Тут может быть другой поворот – Днепропетровская и Сумская народные республики, украинские эксперты уже говорят об этом, и я с ними согласен», – написал он в Telegram-канале.

    Сладков добавил, что торопиться не стоит, даже несмотря на то, как украинцы подзадоривают, подчеркивая, что «русские ни одного украинского областного центра не взяли».

    «Думаю, торопиться не стоит, обвал ВСУ и большое движение вперед у МО РФ еще впереди», – написал он.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 114-й мотострелковой бригады закрепились на новых рубежах и продолжают выполнение военных задач в Днепропетровской области.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области.

    Комментарии (9)
    12 июня 2025, 03:29 • Новости дня
    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Ступочки к югу от Часова Яра
    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Ступочки к югу от Часова Яра
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделениям российской армии удалось выбить вооруженные силы Украины из села Ступочки к югу от Часова Яра в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «В самих Ступочках уже нет украинских боевиков», – приводит слова Марочко ТАСС.

    Однако, как сообщил Марочко, в окрестностях все еще сохраняются и разрозненные отряды, и боеспособные подразделения ВСУ. Украинские войска пытаются помешать продвижению российских сил к Константиновке.

    По его словам, в Ступочках ситуация остается «очень сложной», но инициатива полностью принадлежит российской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля начались бои за село Ступочки к югу от Часова Яра. Марочко на днях сообщал, что за последнюю неделю российские войска расширили зону контроля возле населенного пункта Ступочки, также был занят участок местности севернее этого населенного пункта.

    Комментарии (2)
    12 июня 2025, 05:54 • Новости дня
    Сырского обвинили в запрете строить укрепления в Днепропетровской области

    Безуглая заявила о запрете Сырского строить укрепления в Днепропетровской области

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский лично запрещал строить фортификации в Днепропетровской области Украины, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    «Потому что «отобьем». Неидеологично, короче», – заявила Безуглая в соцсетях. По ее словам, похожая ситуация сложилась при «оборудовании рубежей за Бахмутом» (Артемовском).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» вышли на западную границу ДНР и начали развивать наступление в Днепропетровской области Украины.


    Комментарии (4)
    11 июня 2025, 08:38 • Новости дня
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    Захарова заявила о неонацистской сути Киева из-за отказа забирать тела
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждает неонацистскую сущность украинских властей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Мария Захарова заявила, что поведение Киева, отказывающегося забирать тела своих погибших солдат, является «самым страшным доказательством неонацистской расчеловеченной сути». Она отметила, что отсутствие инициативы по возвращению тел свидетельствует о пренебрежении украинских властей к собственным гражданам, передает радио Sputnik.

    Захарова добавила, что от Киева не поступало ни просьб отсрочить передачу тел, ни предложений забирать только идентифицированные останки. По ее словам, со стороны Украины последовал прямой отказ, который она назвала проявлением издевательства и глумления над своими гражданами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трейлеры с телами погибших украинских военных уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче Киеву.

    Бывший французский офицер-десантник Ксавье Моро назвал отказ властей Украины от тел погибших солдат ВСУ признаком войны цивилизаций.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский отметил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

    Комментарии (5)
    11 июня 2025, 04:59 • Новости дня
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский критикует Венгрию, так как «венгры не хотят умирать за Украину», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Как подчеркнул Орбан, в Венгрии не желают, чтобы «наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты или даже на украинскую территорию и возвращались оттуда в гробах».

    Помимо этого, венгерский премьер подчеркнул несогласие с отправкой венгерских денег на Украину. Он отметил, что вступление Украины в Евросоюз и последующее увеличение финансирования может привести к росту коммунальных расходов для венгров, чему правительство также противостоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что венгерская разведка якобы пыталась собрать информацию о расположении систем ПВО и воинских частей на Украине. Ранее Киев заявлял, что располагает доказательствами шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

    В мае власти Венгрии приняли решение выслать двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже. МИД Украины выслал двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

    Комментарии (0)
    Главное
    Нетаньяху назвал целями ударов ВВС Израиля по Ирану ядерные объекты и ученых
    Российский военный рассказал о пытках в украинском плену
    Захарова напомнила Вадефулю, кто срывал переговоры по Украине
    Пушков рассказал, как Грузия предложила фон дер Ляйен «курить бамбук»
    Военкор Федоров объяснил, для чего ВСУ расставляют на дорогах «дрон-светофоры»
    Депутат Чепа рассказал о «горьком послевкусии» от поездки Вучича на Украину
    В Сети появилось полное видео авиакатастрофы в Индии

    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае

    Еврокомиссия рассказала о новых санкциях против России. Звучат они громко: впервые под санкции попадут «Северные потоки», потолок цены на нефть снизят сразу до 45 долларов за баррель, покупку дизельного топлива, сделанного из российского сырья, запретят. Однако реальным вызовом для России это станет только в одном случае. В каком? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Калифорния горит от желания стать частью Мексики

    Пылает Калифорния, горит Лос-Анджелес, начинает дымиться Техас. Бунтующие поднимают флаги Мексики, которой эти земли принадлежали в XIX веке. Развал Соединенных Штатов, о необходимости которого так долго говорили большевики, можно считать начавшимся? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    • Новая гражданская война в США. Началось?

      Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации