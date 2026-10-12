Минобороны раскрыло тактику российских войск при освобождении Лидино

Минобороны: Непрерывный огонь заставил ВСУ бросить позиции в Лидино

Tекст: Елизавета Шишкова

«В ходе освобождения населенного пункта Лидино ДНР военнослужащие 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» задействовали тактику ведения непрерывного огневого воздействия с земли и с воздуха, что привело противника в замешательство и оставление своих позиций», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении запорожского Никольского и Лидино в ДНР.

В тот же день ведомство раскрыло стратегическое значение освобождения Никольского.

В пятницу Минобороны показало кадры из освобожденной Константиновки.