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Минобороны раскрыло тактику российских войск при освобождении Лидино
Минобороны: Непрерывный огонь заставил ВСУ бросить позиции в Лидино
Российские военнослужащие из группировки «Центр» применили тактику непрерывного огневого воздействия во время освобождения населенного пункта Лидино в ДНР, сообщило Министерство обороны.
«В ходе освобождения населенного пункта Лидино ДНР военнослужащие 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» задействовали тактику ведения непрерывного огневого воздействия с земли и с воздуха, что привело противника в замешательство и оставление своих позиций», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении запорожского Никольского и Лидино в ДНР.
В тот же день ведомство раскрыло стратегическое значение освобождения Никольского.
В пятницу Минобороны показало кадры из освобожденной Константиновки.