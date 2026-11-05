Tекст: Дмитрий Зубарев

Отряд российских военных выполняет боевые задачи на территории Днепропетровской области, где ВСУ тщетно пытаются проводить контратаки и просачиваться в тыл атакующих отрядов ВС России, передает РИА «Новости».

«Противник прет группами. Ну а смысл, что они прут, я не знаю – потому что прорвать они нас не могут. У них не получится это никак. Бывает по 10, по 15 человек в день ликвидируем», – рассказал Гуркин.

Он отметил, что ВСУ продолжают атаки на том же участке, несмотря на регулярные многочисленные потери.

«Снова идут, по два-три человека прут и прут. Пытаются с одной стороны зайти, с другой. А смысл-то? У нас все свою работу делают, все пулеметчики начеку, все нормально», – сказал Гуркин.

Военнослужащий предположил, что командование противника действует подобными методами от безвыходности.

Он также подчеркнул мастерство расчетов беспилотных систем российской армии, которые ежедневно выполняют большое количество боевых задач.

Ранее боец группировки «Центр» ликвидировал десяток групп украинских диверсантов.