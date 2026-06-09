СК завел дело об осквернении воинских захоронений в Архангельске

Tекст: Денис Тельманов

Правоохранительные органы отреагировали на информацию об инциденте на городском кладбище, передает РИА «Новости».

По данным регионального Следственного комитета, нетрезвые мужчина и женщина распивали алкоголь среди могил, били бутылки и разбрасывали цветы.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация об осквернении двумя гражданами воинских захоронений на Вологодском кладбище в городе Архангельске», – сообщили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье об осквернении воинских захоронений группой лиц.

Очевидцы рассказали местным журналистам, что вандалы перемещались между могилами участников СВО, пинали вазоны и выбрасывали цветы. Кроме того, пострадал мемориал британским морякам.

Свидетели отметили, что у женщины практически отсутствовала одежда ниже пояса, а перед уходом пара справила нужду прямо на территории кладбища. Нарушители успели скрыться до прибытия сотрудников полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения воинских захоронений участников спецоперации в Краснодаре.

В прошлом году правоохранители завели аналогичное дело из-за повреждения крестов на могилах бойцов СВО в Ростовской области.

Ранее силовики задержали устроивших пикник с алкоголем на братской могиле туристов в Калининграде.