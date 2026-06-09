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СК завел дело об осквернении воинских захоронений в Архангельске
Следователи возбудили уголовное дело после сообщений об осквернении воинских захоронений нетрезвой парой на Вологодском кладбище, где покоятся участники спецоперации.
Правоохранительные органы отреагировали на информацию об инциденте на городском кладбище, передает РИА «Новости».
По данным регионального Следственного комитета, нетрезвые мужчина и женщина распивали алкоголь среди могил, били бутылки и разбрасывали цветы.
«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация об осквернении двумя гражданами воинских захоронений на Вологодском кладбище в городе Архангельске», – сообщили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье об осквернении воинских захоронений группой лиц.
Очевидцы рассказали местным журналистам, что вандалы перемещались между могилами участников СВО, пинали вазоны и выбрасывали цветы. Кроме того, пострадал мемориал британским морякам.
Свидетели отметили, что у женщины практически отсутствовала одежда ниже пояса, а перед уходом пара справила нужду прямо на территории кладбища. Нарушители успели скрыться до прибытия сотрудников полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения воинских захоронений участников спецоперации в Краснодаре.
В прошлом году правоохранители завели аналогичное дело из-за повреждения крестов на могилах бойцов СВО в Ростовской области.
Ранее силовики задержали устроивших пикник с алкоголем на братской могиле туристов в Калининграде.