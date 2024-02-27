Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
В Калининграде задержали устроивших пикник на братской могиле туристов
Туристы в Калининграде устроили пикник с алкоголем и танцами на мемориальном комплексе, а затем украли корзину с цветами с братской могилы, нарушителей задержали, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
В братской могиле захоронены 1,2 тыс. воинов-гвардейцев. Мужчину и женщину, устроивших там пикник, заметили операторы системы «Безопасный город». Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. После этого мужчина забрал корзину с цветами с памятника, передает РИА «Новости».
О нарушителях было доложено в оперативное управление Росгвардии. Почти сразу была задержана 37-летняя жительница Ижевска и 38-летний екатеринбуржец, они были доставлены в полицию.
Ранее в Саратове возбудили дело против забросавших снегом Вечный огонь подростков.